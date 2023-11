Die Stadt Radolfzell und der Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes ehrten im Zunfthaus 23 Lebensrettern mit deren kostbarsten Geschenk an die Gemeinschaft: dem Lebenselixier Blut. „Sie ermöglichten, dass Mitmenschen einen Unfall, eine Operation oder schlimme Krankheit überleben konnten“, sagte der zweite Vorsitzende des DRK Ortsverbands und Bereitschaftsarzt, Helmut Weller. In seiner Laudatio bezeichnete er die Blutspender als „die stillen Helden des Alltags“. Unter den Geehrten war auch Margit Golle. Sie spendete 75 Mal Blut.

Die Blutspender seien ganz besondere Menschen, denn sie würden mit ihrer Spende gesellschaftliches Engagement und Verantwortung übernehmen, sagte Weller: „Sie schenken Leben und ermöglichen die Genesung von einer schweren Krankheit.“ Ihr Blut werde zum Beispiel für Unfallopfer gebraucht, um deren Blutverlust zu beheben. Viele Operationen seien nur von Erfolg gekrönt, weil bei und nach der Operation die Blutverluste durch Blutkonserven ausgeglichen werden. Neugeborene mit einer Rhesusunverträglichkeit könnten durch einen Blutaustausch überleben, ohne bleibende Schäden davon zutragen. Und bei einer Chemotherapie zur Krebsbehandlung könnten Patienten mit Erythrozyten-Konzentraten eine langfristige Tumorremission oder sogar eine Heilung erfahren.

Oberbürgermeister Simon Gröger schätzte den für viele Bürger „überlebenswichtigen Beitrag“ der Spender. Es fehle an allen Ecken und Enden an Blutkonserven. Insgesamt wurden 23 Lebensretter geehrt: Zwölf Bürger für je zehn Spenden, fünf für 25 Spenden, fünf für 50 Spenden und Margit Golle für 75 Spenden. Die gebürtige Hallenserin begann während ihres Studiums ihr Blut zu spenden. In der DDR konnte sie ihr Studium mit den Blutspenden mitfinanzieren. Das Spenden sei ihr sehr gut bekommen, sagt Golle. Es sei eine einfache und schmerzfreie Sache, um zu helfen. Auch eine persönliche Erfahrung begleitet ihr Engagement: Ihre Mutter hatte bei der Geburt von Margit Golle eine wichtige Bluttransfusion benötigt.