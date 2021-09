Der Landkreis Konstanz führt eine grundhafte Erneuerung der Kreisstraße 6165 (Hauptstraße, Zur Schanz) innerhalb der Ortsdurchfahrt Stahringen durch. Im Zuge dessen werden im Auftrag der Stadt Radolfzell zwei Bushaltestellen umgebaut sowie vereinzelte, schadhafte Bordsteine ersetzt. Dies teilte das Landratsamt Konstanz mit.

Die Arbeiten werden in zwei Bauabschnitten zwischen dem 20. September und dem 5. Oktober durchgeführt. Aufgrund der Straßenbauarbeiten muss die Kreisstraße für den Verkehr voll gesperrt werden. Eine Umleitungsstrecke für den überörtlichen Verkehr wird über die B 34 ausgeschildert. Um die Auswirkungen auf den Anliegerverkehr so gering wie möglich zu halten, wird die Maßnahme in zwei Bauabschnitten durchgeführt.

Während des ersten Bauabschnitts, voraussichtlich vom 20. September bis einschließlich 5. Oktober, wird der Bereich zwischen dem nördlichen Ortseingang aus Richtung Wahlwies und der Schloßhaldenstraße voll gesperrt. Das Befahren der Hauptstraße ist für Anlieger aus Richtung Süden bis zur Schloßhaldenstraße und aus Richtung Norden bis Im Bildösch möglich.

Komplette Asphaltschicht wird ausgebaut

Während des zweiten Bauabschnitts, voraussichtlich vom 5. Oktober bis einschließlich 15. Oktober, wird der Bereich zwischen der Schloßhaldenstraße und dem südlichen Ortseingang aus Richtung B 34 voll gesperrt. Das Befahren der Hauptstraße ist für Anlieger aus Richtung Norden bis Zum Böhlerberg möglich. Da die kompletten Asphaltschichten ausgebaut werden müssen, wird den Anwohnern der Kreisstraße die Zufahrt zu ihren Grundstücken zeitweise nicht möglich sein. Die direkt betroffenen Anwohner werden nochmals informiert. Bei schlechter Witterung kann sich die Fertigstellung verzögern. Das Landratsamt bittet die Verkehrsteilnehmenden um Verständnis.