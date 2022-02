Die Ausstattung von städtischen Dächern mit Photovoltaikanlagen schreitet weiter voran: Im Zuge der kommunalen Solaroffensive wurde nun auch auf der Sonnenrain-Turnhalle eine Photovoltaikanlage mit einer Größe von 40 Kilowatt-Peak (kWp) installiert und in Betrieb genommen.

Die Bauarbeiten hatten sich laut einer Pressemitteilung der Stadt aufgrund von Lieferschwierigkeiten einzelner Baumaterialien etwas verzögert.

Errichtet wurde die Anlage von den Stadtwerken Radolfzell, die sich laut Olesja Hepting von der städtischen Abteilung Technisches Gebäudemanagement als zuverlässiger Partner erwiesen haben. Er betont: „Durch eine effiziente Zusammenarbeit und ein konstruktives Miteinander war es möglich, Gelder einzusparen.“

Strom für Halle und Schule

Die Anlage wird auf dem Areal zukünftig sowohl die Halle als auch die Sonnenrainschule und den Pavillon mit Energie versorgen. Die drei Gebäude haben laut Stadtverwaltung einen jährlichen Verbrauch von 40.000 Kilowattstunden.

Mit der auf dem Dach erzeugten Sonnenenergie könnten künftig mehr als 20.000 Kilowattstunden Strom umweltschonend selbst generiert werden, so dass ein Autarkiegrad von 50 Prozent erreicht werde.

Ein weiterer wichtiger Baustein im Rahmen der Solaroffensive ist es, den Kindergarten Stahringen mit einer Photovoltaikanlage für den Eigenverbrauch auszustatten. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, soll die Maßnahme bis Mai 2022 realisiert werden.

Angebracht werde die Anlage mit einer Größe von vier kWp auf dem Erweiterungsbau in Holzbauweise, der derzeit fertiggestellt werde. Der umweltfreundliche Strom, der so gewonnen wird, soll den Jahresverbrauch des Stahringer Kindergartens zur Hälfte decken, so dass auch dort ein Autarkiegrad von 50 Prozent erreicht werde.

Keine zusätzlichen Kosten für die Stadt

Bei der Umsetzung der Photovoltaikanlagen auf den Kindergärten in Markelfingen und auf dem Sonnenrain-Areal konnten laut Stadtverwaltung Ersparnisse erzielt werden, die sich nun positiv auf die Maßnahme in Stahringen auswirkten. Die Installation der dortigen Anlage könne umgesetzt werden, ohne dass der städtische Haushalt zusätzlich belastet werde. Auch für dieses Projekt haben die Stadtwerke Radolfzell den Auftrag für den Bau der Photovoltaikanlage erhalten.

Durch die Installation von Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern der eigenen Liegenschaften möchte die Stadtverwaltung als Vorbild fungieren und die kommunale Klimabilanz verbessern. Der Ausbau der erneuerbaren Energien sei ein zentrales Element bei der Erreichung der Klimaschutzziele.

Auch bei der Bewertung durch den European Energy Award, dem europäischen Gütezertifikat für eine nachhaltige Energie- und Klimaschutzpolitik von Gemeinden, spiele die Nutzung und Erzeugung von erneuerbaren Energien eine wichtige Rolle.