von Georg Lange

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, des Deutschen Roten Kreuzes sowie der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft und des technischen Hilfswerks setzen sich regelmäßig für in Not geratene Mitbürger ein – oftmals unter dem Einsatz des eigenen Lebens. Um ihnen für ihren Einsatz zu danken, ehrte die Stadt Radolfzell sie nun schon zum 17. Mal mit einem Abend der Hilfsorganisationen im Milchwerk. Eingeladen waren auch die Stadträte als Vertreter der politischen Gemeinde sowie die Polizei. Gastgeber war das städtische Referat für den Bevölkerungsschutz. Der Abend erfuhr unter der andauernden Pandemie allerdings eine kleine Veränderung: Das Fest fand in lockerer Atmosphäre im Freien statt.

Radolfzell Die Waldbrandgefahr nimmt zu – so ist die Feuerwehr Radolfzell für den Ernstfall gerüstet Das könnte Sie auch interessieren

Vor dem Milchwerk waren Bierbänke, Stehtische, ein Podium für die Band Transmission sowie Holzhütten als eine Art Marktplatz der Genüsse aufgestellt. Oberbürgermeister Simon Gröger begrüßte an jedem Tisch die ehrenamtlichen Helfer, dankte ihnen für deren Engagement und wünschte einen schönen Abend. Dabei nahm er als erstes Fazit mit, wie wichtig die Kooperation zwischen den einzelnen Hilfsorganisationen sei, so Gröger gegenüber dem SÜDKURIER: Denn das Ehrenamt in Radolfzell werde nicht nur als eine einzelne Aufgabe begriffen, sondern auch als Gemeinschaftsaufgabe aller Hilfsorganisationen, die sich beim Fest nun als Team wiedersehen könnten.

Gute Stimmung wird teils getrübt

Das Fest hatte jedoch einen kleinen Wehrmutstropfen: Bei einem Budget in Höhe von 20 Euro je geladener Gast mussten die Referatsleiter neben dem Essen und Apéro auch die Miete fürs Milchwerk, die Unterhaltung und den Sicherheitsdienst bezahlen. Die Getränke zahlte jeder Gast daher aus seinem eigenen Geldbeutel. Angesprochen auf diese Diskrepanz zu einer Einladung zeigte sich der neue OB überrascht: In Radolfzell gebe es Anlässe, an denen Gäste die Getränke selbst zahlen. In den künftigen Haushaltsberatungen mit dem Stadtrat werde er sich aber dem Thema annehmen, versprach Simon Gröger.