von Gerald Jarausch und Daniela Biehl

Flanieren am See, Vögel beobachten oder einfach durch den Wald und die Wiesen streifen: Diese acht Strecken sind perfekt für einen kleinen Ausflug in die Natur.

1. Das Naturschutzgebiet Mettnau

Naturschutzgebiet Mettnau. | Bild: Jarausch, Gerald

Hier am Ende des regulären Weges auf die Mettnau, am Mettnauturm, beginnt auch der Pfad auf die Mettnauspitze, der über die Wintermonate geöffnet ist. Je nach Witterung benötigt man aber wasserfestes Schuhwerk.

2. Am Friedhof in Liggeringen starten

Vom Wanderweg ab dem Liggeringer Friedhof aus gesehen. | Bild: Jarausch, Gerald

Diese majestätische Landschaft tut sich vor einem auf, folgt man dem Wanderweg am Friedhof in Liggeringen. Durch das Teleobjektiv oder ein Fernglas rücken die unterschiedlichen Bereiche optisch enger zusammen. Auf der anderen Unterseeseite ist der Höriort Horn zu sehen, dicht dahinter bereits das schweizerische Seeufer. Und auch die Alpenkette scheint nicht mehr weit entfernt zu sein.

3. Um den Mindelsee herum

Rundweg Mindelsee. | Bild: Jarausch, Gerald

Auch zur Winterzeit einen Spaziergang wert: Der Weg vom Wanderparkplatz am Mindelsee führt auf den Rundweg um den Mindelsee.

4. Die Promenade beim Konzertsegel

Von der Promenade beim Konzertsegel aus gesehen. | Bild: Jarausch, Gerald

Wer es stadtnäher mag, kann von der Promenade beim Konzertsegel den Blick über den Untersee und die Reichenau bis hin zur Alpenkette schweifen lassen.

5. Der Homburg-Steig

Blick von der Homburg oberhalb von Stahringen auf den Radolfzeller Teilort. | Bild: Jarausch, Gerald

Die Runde ist kurz und knackig. Auf vier Kilometern kommen Spaziergänger und Wanderer auf dem Homburg-Steig ganz auf ihre Kosten. Und an der Homburg angekommen, wartet diese schöne Aussicht auf einen.

6. Von Möggingen nach Güttingen

Vom Friedhof in Möggingen aus gesehen. | Bild: Jarausch, Gerald

Wer gern entlang von Feldern und Wiesen streift, wird diesen Weg mögen. Vom Friedhof in Möggingen aus gesehen, blickt man auf diese Koppel mit dem Seepanorama in der Ferne.

7. Der Stadtpark

Der Stadtpark mit Blick auf die Befestigungsmauer. | Bild: Jarausch, Gerald

Immer einen Spaziergang wert: Der Stadtpark, hier mit Blick auf die historische Befestigungsmauer.

8. Der Mettnaupark

Der Mettnaupark. | Bild: Jarausch, Gerald

Schöne Kulisse, ruhige Umgebung. Im Mettnaupark erholen sich nicht nur die Kurgäste der Stadt. Der Blick über den See und der schöne Park können auch im Winter das Wohlbefinden steigern.