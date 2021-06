Der 62-Jährige war laut einer Mitteilung der Polizei gegen 10.15 Uhr auf seinem Fahrrad in der Höristraße in Richtung Böhringer Straße unterwegs. Beim Heranfahren an die Kreuzung zur Kasernenstraße missachtete der unbekannte Fahrer eines von links kommenden Autos die Vorfahrt des 62-Jährigen.

Der Radfahrer musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte er auf die Fahrbahn und zog sich diverse Prellungen sowie Abschürfungen zu. Der Autofahrer hielt laut Polizei kurz an, doch fuhr dann weiter, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern.

Zu dem Auto sind bisher keine Details bekannt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell unter (0 77 32) 950 66-0 in Verbindung zu setzen.