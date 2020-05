Ende April wurde der Auftrag für die Installation einer Photovoltaik-Anlage auf einem Dach des Berufsschulzentrums in Radolfzell (BSZ) vergeben. Wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung schreibt, hat die Firma solarcomplex AG aus Singen bereits in dieser Woche mit der Montage der Anlage begonnen.

Die Photovoltaik-Anlage könne ein Drittel des jährlichen Stromverbrauchs des Berufsschulzentrums decken. Bene Müller, Vorstand der solarcomplex AG, erläutert dazu: „Auf dem BSZ sind 190 Kilowatt Leistung installiert, also rund 190 000 Kilowattstunden Solarstrom. Oder der private Strombedarf von 190 Menschen.“

Zukunftsthemen dürfen nicht vergessen werden

Auch Norbert Opferkuch, Schulleiter des Berufsschulzentrums, freut sich laut Pressemitteilung, dass in dieser außergewöhnlichen Corona-Zeit Zukunftsthemen nicht vergessen werden: „Nachhaltige Bildung und nachhaltige Energiegewinnung gehören für uns zusammen. Wir wollen die jungen Menschen für ihren Beruf fit machen, der ihnen die Lebensgrundlage für die Zukunft sichert. Gleichzeitig geht es für uns und die Jugend um das Klima insgesamt.“

Das Landratsamt betont ebenfalls, dass trotz Coronakrise andere, wichtige Themen nicht vernachlässigt werden dürften. Daher gehe das Landratsamt unter anderem in Sachen Klimaschutz weiter voran und setzte Maßnahmen, wie die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Berufsschulzentrums, schnell um.

Unterstützung regionaler Firmen

Im April wurde der Auftrag von Landrat Zeno Danner nach Rücksprache mit den Mitgliedern des Technischen und Umweltausschusses an den im Landkreis Konstanz ansässigen Anbieter erteilt: „Wir freuen uns, dass wir trotz dieser Krise einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und dadurch zeitgleich auch regionale Firmen unterstützen können“, so Landrat Zeno Danner.