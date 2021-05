von Marina Kupferschmid

Es ist soweit: Das kleine Start up-Unternehmen Laphtec im Radolfzeller Innovationszentrum (RIZ) ist mit seinen weltweit ersten Laser-Luftdesinfektoren in Serienproduktion gegangen. Die Tanzschule Vögtler gehört zu den ersten Kunden in Radolfzell und stattete dieser Tage ihre Tanzsäle mit den mobilen Geräten aus. So sollen die Schüler zum bevorstehenden Neustart im Juni gegen alle Arten von Bakterien und Viren in der Luft geschützt werden – auch gegen Corona.

Die Laser-Lüfter könnte aber auch für weitere Bereiche, in denen Menschen zusammenkommen, interessant sein – neben Schulen und Kultureinrichtungen auch für die Gastronomie und Geschäfte. Zumal das Bundeswirtschaftsministerium neuerdings für Bezieher der Überbrückungshilfe III die Anschaffungskosten für mobile Luftreiniger fördert, abhängig von den Umsatzeinbußen während der Pandemie. Um zu bescheinigen, dass der Laser bis zu 99,99 Prozent aller Mikroorganismen zerstört, hat Laphtec Wirksamkeitstest mit zwei mikrobiologischen Laboren gemacht.

Anfragen auch aus dem Ausland

Seit der SÜDKURIER im Januar erstmals über die Firma berichtete, die damals gerade dabei war den zweiten Prototypen fertigzustellen, zog die Innovation Kreise. „Es gab einen Erstauftrag vom Frauenhaus Singen und es kam zu diversen Kontakten zu Kooperationspartnern für Vertrieb und Produktion“, berichtet Laphtec-Mitbegründer Thomas Maier. Mittlerweile habe man viele Anfragen auch aus Österreich und der Schweiz, obwohl man in Deutschland noch gar nicht richtig an den Markt gegangen sei. „Wir sind sicher, dass es zu einem großen Ansturm kommen wird und haben bewusst abgewartet, um Aufträge auch bedienen zu können“, macht Hooman Khajhnouri deutlich, der Lasertechnik studiert hat und auf die Idee für das innovative Lüfter-System gekommen war.

Im Vorfeld galt es ausreichend Material sicherzustellen. Alles müsse auch vorfinanziert werden, was für ein kleines Start up nicht einfach sei, macht Thomas Maier deutlich. Momentan sei man auf Investorensuche und auch Produktionskapazitäten müssen geschaffen werden. „Wir fühlen uns in Radolfzell super wohl und wollen hier möglichst auch bleiben“, erklärt er. Zumal man große Unterstützung von der Wirtschaftsförderung der Stadt erfahre, die die Räumlichkeiten im RIZ bezuschusse. Und natürlich freue man sich, dass die Tanzschule Vögtler dem kleinen Start up mit seiner völlig neuen Lüfter-Technologie ihr Vertrauen schenke.

Gewappnet für den Neustart

Karin Vögtler wurde durch einen Tanzkreisteilnehmer auf Laphtec aufmerksam. Unabhängig von Überbrückungshilfen, von denen sie bisher noch nicht viel gesehen habe, entschied sie sich für diese Investition, um nach eingeschränktem Unterricht von März bis Oktober 2020 und siebenmonatiger Komplettschließung in absehbarer Zeit wieder konstant öffnen zu können. „Wir wollen einfach dafür gewappnet sein, unsere Kursteilnehmer aus allen Generationen bestmöglich schützen zu können und wollen ihnen die Ängste nehmen, wenn es jetzt wieder losgeht“, erklärt sie.

Das Sicherheitsbedürfnis sei groß und Corona werde sicher noch lange ein Thema bleiben. „Es wird eine lange Anlaufphase geben, insbesondere für die vielen Kurse, die nicht so fest verankert sind wie unsere Tanzkreise. Die Zahlen, die wir Anfang 2020 geschrieben haben, werden wir vor 2024 nicht mehr erreichen“, ist sie sich sicher. „Die Pandemie hat uns hart an die finanzielle Grenze gebracht, und wir hoffen, dass diese Krise uns nach 90-jähriger Firmentradition nicht in die Knie zwingt“, so Karin Vögtler.

Desinfektoren sollen auch bei anderen Infektionswellen helfen

Bei Lapthtec schaut man derweil schon weiter in die Zukunft – auch auf eine Zeit nach der Corona-Pandemie. Bereits in der Konzeption ist ein Lüftungsgerät mit gleicher Technologie, das in bestehende, zentrale Lüftungsanlagen von großen Unternehmen eingebaut werden kann. So sollen große Mengen an Luft schnell desinfiziert werden können – das sei auch hilfreich, um etwa Grippe- oder Magen-Darm-Infektionswellen abzuflachen. „Die Fähigkeit, mit künftigen Pandemien umzugehen, muss besser werden. Gerade im Hinblick auf mögliche Virus- Mutationen, sollten wir nicht allein auf Impfungen setzen, sondern flankierend dazu an Lösungen für alle Bereiche des täglichen Lebens arbeiten“, sind sich Hooman Khajhnouri und Thomas Maier einig.