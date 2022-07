Markus Zähringer, der Vorsitzende der Naturfreunde Radolfzell, zieht eine positive Bilanz: „Ein wahrer Feiermarathon liegt hinter uns.“ Nach der Jubiläumsfeier und dem sich am folgenden Tag anschließenden „Dinner für uns“ wurden nun die Festlichkeiten mit einer Blues-Matinee mit der Deutsch-Dänischen-Blues-Brüderschaft mit Holger Daub (Mundharmonika) und Tim Lothar (Gitarre) beschlossen.

Wechselvolle Geschichte der Ortsgruppe

In seiner Rede im Rahmen des Festakts ging Zähringer auf die wechselvolle Geschichte der Radolfzeller Ortsgruppe ein. Vom Verbot während der Nazi-Zeit, dem Bau des Vereinsheims in den 1950er-Jahren, den Hochwassern 1987 und 1999 bis hin zum Lockdown in der Pandemie. Krisen und darauffolgende Aufbrüche bestimmten die vergangenen 100 Jahre dieses sozial-ökologischen Freizeitverbandes.

In seinem Grußwort betonte Oberbürgermeister Simon Gröger die Bedeutung der Radolfzeller Naturfreunde für einen sozial-ökologischen Tourismus in Radolfzell. Mit circa 1700 Übernachtungen von Mai bis September in diesem Selbstversorgerhaus „in den Herzen“ würden die Naturfreunde einen wichtigen Beitrag für einen sanften Tourismus in Radolfzell leisten.

Viele Mitglieder sind schon lange dabei

In der anschließenden Ehrung der Jubilare konnte vielen Mitgliedern für ihre Treue zum Verein gedankt werden: Christa Lorsbach (70 Jahre), Christa Laubis, Elsbeth Zähringer (60 Jahre), Wilma Riehle, Bernd Hoier, Erwin Rauscher (50 Jahre), Klaus und Magda Gabele, Dieter Rauscher, Markus Zähringer (40 Jahre), Christa Kral, Sylvia Ahlebrandt, Karl Schneider, Monika Zähringer (25 Jahre).

Die Blues-Matinee lockte bei strahlendem Sonnenschein zahlreiche Besucher an das Naturfreundehaus, so die Pressemitteilung. Tim Lothar habe eine Gitarre, eine außerordentliche, starke Stimme und sehr persönliche, eigene Songs in einer Intensität, die atemlos machten. Mit ihm trat Holger Hobo Daub mit seinem dynamischen, unkonventionellen und leidenschaftlichen Mundharmonikaspiel, dem Bluesharp, auf. Das deutsch-dänische Duo begeisterte das Publikum.