von Erika Melsbach

Am 15. August feiert die katholische Kirche „Mariä Himmelfahrt“. Es beginnt der so genannte „Frauendreißiger“, das sind 30 Tage, an denen besonderer Segen auf der Natur liegen soll und man Kräuter ernten kann. Bereits in vorchristlicher Zeit wurde in den Tagen des August-Vollmondes ein Fest zu Ehren der Vegetationsgottheiten gefeiert. Die Christen legten das Fest auf den 15. August fest und ersetzten die heidnischen Göttinnen durch Maria, die dem katholischen Glauben zufolge an diesem „hohen Frauentag“ mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde.

Der alte Brauch der Kräuterweihe in den Kirchen an Mariä Himmelfahrt gewinnt in jüngster Zeit immer mehr an Aktualität. Nach altem Brauch binden die Frauen Sträuße aus Kräutern und Gewürzpflanzen und bringen sie in die Kirche, wo die „Buschen“ geweiht werden. In vielen Gemeinden in Süddeutschland ist dieser Brauch noch lebendig. Meist thront eine Königskerze in der Mitte des Kräuterbusches und rundherum finden sich bewährte Heilpflanzen wie Dost, Eisenkraut, Frauenmantel, Kamille, Schafgarbe oder Wermut. Nach der Weihe werden die Kräuterbuschen getrocknet und in die Stube gehängt.

Auch Gewürze für die Küche gehören in das Kräuterbüschel

Kräuter waren zu allen Zeiten wertvoll, und auch jedem Koch sind sie lieb und teuer. Also: Auch Gewürze für die Küche gehören in das Kräuterbüschel. Liebstöckel, das Suppenkraut, das Eintöpfen und Saucen ein kräftiges Aroma gibt, und Rosmarin, das herb-würzig schmeckt und zu Hähnchen und Tomatensoße passt. Der rauhhaarige Borretsch ist ein ausgesprochenes Salatgewürz. Estragon, dessen feinwürziges Aroma sehr geschätzt wird, wirkt appetitanregend und harntreibend. Die bitter aromatischen Blätter des Wermuts machen fettes Fleisch und Fisch leichter verdaulich. Die Pfefferminze würzt Saucen und besonders Hammelfleisch, wirkt krampflösend und beeinflusst Magen und Darm bei Blähungen.

Zum betörenden Duft, der dem stattlichen Kräuterbüschel entströmt, werden noch blühende Sommerblumen und einige Halme der wichtigsten Getreidearten (Roggen, Weizen, Gerste und Hafer) zum fertigen Kräuterstrauß hinzu gebunden.

Auch ein leckeres Süppchen aus Kräutern schmeckt

Nicht nur am Tag der Kräuterweihe schmeckt ein leckeres Süppchen aus einer Kräutermischung.