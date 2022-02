Zum Einsatz kam dabei ein Radlader, an dessen Arm ein Korb befestigt wurde. Die Fotos der Galerie, die neben Motiven der Zunft auch freie Narrengruppen zeigen, sind noch bis zum Ende der Fasnacht in der Seestraße, Poststraße und Höllstraße zu bewundern. Insgesamt gibt es 80 Fotos, die auf 40 Hohlkammerplatten jeweils auf der Vorder- und Rückseite aufgedruckt wurden. Die Narren können für die Aufhängung vorhandene Metallseile der Aktionsgemeinschaft Radolfzell nutzen, an denen diese seit einigen Jahren Fotos ihrer eigenen Freiluftgalerie befestigen. Wie Roland Zimmer schon im Vorfeld angekündigt hatte, soll die Fasnachtsgalerie voraussichtlich am Aschermittwoch abgehängt werden, ab März nutzt die Aktionsgemeinschaft die Metallseile wieder selbst.