Radolfzell vor 29 Minuten

Die Mooser Wasserprozession wird zum Publikumsmagneten am Hausherrenfest

Einst sorgten sich die Mooser um ihr Vieh, jetzt bereitet ihnen der Wasserstand Kopfzerbrechen. So verlief die diesjährige Wallfahrt nach Radolfzell, die vermutlich selten so gut besucht war wie in diesem Jahr.