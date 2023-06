Mit einem Fest für die Anwohner und Verkehrsteilnehmer der Stadt Radolfzell hat die Verwaltung jetzt den vierten Bauabschnitt der Konstanzer Straße seiner Bestimmung übergeben. Das Fest kann auch als kleine Wiedergutmachung an alle Anwohner betrachtet werden, die allein auf die Fertigstellung des vierten und letzten Bauabschnitts der Konstanzer Straße ein ganzes Jahr warten mussten.

Streckenführung ist ab sofort übersichtlicher

Dafür werden sie und alle anderen, die den Bereich zwischen der Innenstadt, der Güttinger Straße und Konstanzer Straße nutzen müssen, mit der „modernsten Straße der Stadt“ belohnt, wie Angelique Augenstein bei der Eröffnung am Samstag, 24. Juni, feststellte.

Die als Dezernatsleiterin für nachhaltige Stadtentwicklung und Mobilität Hauptverantwortliche der Maßnahme verwies auf die Vorteile und Neuerungen, die im Zuge der Umbaumaßnahmen im Bereich der beiden Kreisel vorgenommen wurden: darunter die neue und deutlich übersichtlichere Streckenführung.

Gemeinsam eröffnen sie die modernste Straße in Radolfzell: OB Simon Gröger (BIldmitte) schnitt zusammen mit Anwohnern, Verwaltungsmitarbeitern und Gemeinderäten symbolisch das Band im Bereich der Güttinger Straße. | Bild: Jarausch, Gerald

Vor dem Polizeirevier gibt es nämlich ab sofort keinen zweiten Kreisel mehr, sondern eine eindeutige Fahrtrichtung von der Güttinger zur Konstanzer Straße. Insbesondere die Radfahrer dürfen sich über partielle Radwege und klarere Markierungen freuen, die hoffentlich für ein sicheres Fahren sorgen werden.

Zumindest aus Sicht des Oberbürgermeisters Simon Gröger war die Neuordnung in jedem Fall überfällig und notwendig: „Eine Veränderung an dieser Stelle war immens wichtig, denn die Verkehrsführung war – das kann man leider nicht beschönigen – einfach etwas verworren und unübersichtlich“, befand er. Dafür war sie allerdings erstaunlich lange im Bestand.

Radolfzell Endlos-Projekt Hotel Viktoria: Die Ruine kommt weg, aber ein Neubau ist nicht in Sicht Das könnte Sie auch interessieren

Mehrfacher Wechsel vom Radweg auf die Straße

Die Führungen der Radwege wurden im Vorfeld mit Mitgliedern des Allgemeinden Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) abgestimmt. Allerdings müssen sich Radfahrer auf unterschiedliche Wegführungen einstellen. So führt der Radsicherungsstreifen aus Richtung der Konstanzer zur Güttinger Straße sie am großen Kreisel vorbei. Radfahrer aus den anderen Richtungen wiederum müssen diesen durchfahren. Ohnehin findet gleich mehrfach ein Wechsel von einem Radweg auf die Straße und zurück statt.

Als zusätzliche Verbesserungen nannte Angelique Augenstein die Erneuerung der Regenwasserkanäle in dem Bereich sowie die barrierefreie Einstiegsbereiche für den Stadtbus. Gleichzeitig wurde eine Glasfaserverbindung für die Mettnau geschaffen. Zudem erhielt die modernste Straße in Radolfzell auch eine zeitgemäße Beleuchtungstechnik in Form von LED-Leuchten.

Die Kosten Mit der Gesamtbausumme von 6,1 Millionen Euro blieben die Arbeiten über alle vier Bauabschnitte im Kostenrahmen. Der vierte und letzte Bauabschnitt kostete allein 2,6 Millionen Euro. Die Arbeiten dazu begannen am 7. Juli 2022 und dauerten somit fast genau ein Jahr. Die Beteiligten Bei den Arbeiten kamen gleich mehrere Bereiche der Stadtverwaltung und der Technischen Betriebe zum Einsatz. Die Abteilung Tiefbau plante und begleitete die gesamte Maßnahme. Die Mitarbeiter der Abteilung Umwelt- Klima- und Naturschutz steuerten Kenntnisse für die Bepflanzung der Grünbereiche und Kreisel bei, die anschließend durch die Technischen Betriebe umgesetzt wurden. Diese erledigten auch die Arbeiten der Straßenmarkierungen.

Bodensee Wie gut ist der Bodensee-Radweg wirklich? Das könnte Sie auch interessieren

Mit dem Ende der Arbeiten am vierten Bauabschnitt ist nun das größte Straßenbauprojekt der letzten Jahre abgeschlossen. Zumindest Teile der Erneuerung sind nicht ohne Kritik in den Betrieb gegangen. Bis heute monieren einige Verkehrsteilnehmer die zum Teil enge Fahrbahnführung in der Konstanzer Straße, die Konflikte zwischen Radfahrern und Autofahrern praktisch heraufbeschwören.

Zumindest optisch sagt der Bereich den meisten zu. Die auf Mittelinseln angepflanzten Bäume werden nicht nur für mehr Grün sorgen, sondern in warmen Sommermonaten auch Abkühlung bringen.