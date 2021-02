Systemrelevant, aber nicht gewertschätzt. Das ist das aktuelle Bild, welches viele vom Pflege- oder Erzieherberuf haben. Dementsprechend fehlt es an Nachwuchs. An der Mettnau-Schule in Radolfzell versucht man gegen diese Entwicklung zu arbeiten.

Hier gibt es neben einem sozial- und gesundheitswissenschaftlichem Gymnasium auch die Fachbereiche Sozialpädagogik und Gesundheit und Pflege. Die beiden Fachbereichsleiter Katrin Bräutigam für die Pflege und Marco Junge für die Sozialpädagogik kennen die Probleme der Berufsgruppen genau. Sagen aber: Der Ruf ist schlechter als es der Realität entspricht.

Nicht die Bezahlung ist das Problem

„In der Pflege ist die Bezahlung beispielsweise gar nicht so schlecht. Es sind die Arbeitszeiten, der Schichtdienst und auch der Konflikt von Nähe und Distanz zum Patienten, die den Beruf so anstrengend machen“, erläutert Katrin Bräutigam.

Die berufliche Schule auf der Mettnau habe die Ausbildung in den letzten Jahren breiter aufgestellt und viel in den Fachbereich investiert, damit junge Menschen und auch Quereinsteiger Lust auf die Ausbildung bekommen. „Mit unserer Ausbildung kann man in jedem Sektor arbeiten, ob im OP, in der Pflege oder im Altenheim“, sagt sie. Mit neuen Modellen und einer modernen Fachausstattung versuche man, den Unterricht attraktiv zu gestalten.

Ausbildung wird sehr unterstützt

Für Schulleiter Wolfgang Gutmann ist das ein Weg aus dem Fächkräftemangel in der Pflege, der aktuell mehr denn je sichtbar werde. Das Kultusministerium unterstütze die Ausbildung, aus diesem Grund habe die Mettnau-Schule auch in neue Schulmaterialien investieren können.

Die Lehrer kämen aus der Praxis und hätten erst nachträglich ein Studium absolviert. „Der Unterricht wird also sehr realitätsnah geführt“, sagt Bräutigam. Aktuell sei zu beobachten, dass viele ausländische Schülerinnen und Schüler in den deutschen Pflegeberuf streben würden.

Radolfzell Wenn alles über den Kopf wächst, können Familienpflegerinnen und Dorfhelferinnen eingreifen Das könnte Sie auch interessieren

Katrin Bräutigam sieht das mit gemischten Gefühlen. Die Sprache sei eine große Hürde, das Verstehen und die Verständigung in Deutsch seien im Pflegeberuf doch unerlässlich. Und dann hätte nicht jeder die Motivation, wirklich in der Pflege zu arbeiten, sondern suche nur einfach einen krisensicheren Job in Deutschland. Gleichzeitig würde es viele fertige Pflegefachfrauen und -Männer selbst ins Ausland ziehen.

Viele Fachkräfte zieht es in die Schweiz

„Leider muss man das so sagen: Wir bilden schon auch für die Schweiz aus“, sagt Katrin Bräutigam. Die deutschen Arbeitgeber müssten viel mehr Initiative zeigen, die Fachkräfte im Land zu halten. Das müsse nicht immer über das Gehalt gehen, sagt sie. Gemeinsame Firmenausflüge, Fitnessclub-Mitgliedschaften oder andere Annehmlichkeiten könnten schon viel ausmachen.

Mit einem ähnlich schlechten Ruf sieht auch Marco Junge seinen Fachbereich Sozialpädagogik behaftet. „Erzieherinnen sind die Spiel-, Kaffee- und Basteltanten“, fasst er zusammen. Doch sei der Beruf des Erziehers unglaublich vielseitig. Man arbeite mit und am Menschen und könne viel Kreativität und eigene Interessen in den Beruf einfließen lassen.

Kitas sollen Bildungseinrichtungen sein

Von der Bedeutung für die Gesellschaft mal ganz abgesehen: „Die frühkindliche Förderung hat einen großen Einfluss auf die Zukunft der Kinder“, sagt Junge. Kindertageseinrichtungen müsse man heute als Bildungseinrichtungen verstehen.

Zur Schule In der Mettnau-Schule, einer staatlichen Berufsschule, sind drei Schulbereiche untergebracht. Auch die rund 800 Schüler verteilen sich zu ungefähr je einem Drittel auf das sozial- und gesundheitswissenschaftlichem Gymnasium sowie auf die Fachbereiche Sozialpädagogik und Gesundheit/Pflege. Die Ausbildung zur Pflegefachfrau/-mann, dauert drei Jahre und kann mit einem Realschulabschluss begonnen werden. Wer nur einen Hauptschulabschluss hat, kann im Vorfeld die einjährige Ausbildung zum Altenpflegehelfer absolvieren. An der Schule gibt es zwei Schulsozialarbeiterinnen, die Schüler neben der Ausbildung unterstützen.

Auch hier sei der Unterricht in der Mettnau-Schule breit aufgestellt. Wer hier seinen Fachbereich verlasse, so Junge, könne Kinder, Jugendliche und Erwachsene zwischen null und 27 Jahren betreuen und begleiten. Aktuell sei die Lage an der Mettnau-Schule durch Corona abseits der Norm.

Erzieher in der Praktikumsphase hätten zum Teil wochenlang ihre Einrichtung nicht gesehen. Es würden viele wertvolle Praxiserfahrungen wegfallen, bedauert Junge. Auch sei es unter diesen Bedingungen unglaublich schwierig, praktische Prüfungen abzunehmen.