Was blieb in der Stadtpolitik unverstanden? Und was wollten Bürger schon immer von der Stadtverwaltung wissen? Eine Resonanz von Bürgern zu bekommen und dieses in die Verwaltungsarbeit mitzunehmen war Oberbürgermeister Martin Staab beim Bürgermeister-Stammtisch ein Anliegen. Die Bürger-Schwerpunkte lagen beim Verkehr, bei der Sanierung der Litzelhard-Halle, sowie beim leidlichen Wildcampen.

Radolfzell Stahringen und seine Probleme

Eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 40 Stundenkilometern ab Ortsschild Dettelbachstraße wünschte sich der Ortsvorsteher Hermann Leiz. Die letzte Verkehrszählung wurde vor fünf Jahren erstellt. Ähnlich wie in Stahringen könne das Verkehrsaufkommen in Liggeringen gestiegen sein, sprach sich Staab für eine neue Zählung aus, die am Ortsrand eine Begrenzung der Geschwindigkeit ermöglichen könnte.

Mit dem Rad im Dettelbach

Der Radweg im Dettelbach wurde vom Ortschaftsrat vorangetrieben und vom Kreistag in Planung genommen. Doch nun scheint das Projekt eingestampft, so Gerhard Heizmann. Der Auftrag vom technischen Ausschuss an die Kreisverwaltung zur Überprüfung sei vertagt worden, so Staab, da ein Fahrradweg wegen dem Naturschutz nur an der Straße geführt werden dürfe. Für eine weitere Bushaltestelle im Dorf könne der Ortschaftssrat diesen Antrag prioritär auf die Liste ihres Haushaltes setzen, empfahl Staab auf Anfrage von Hiltrud Mosandl.

Radolfzell In der Ortsdurchfahrt von Böhringen werden Radschutzstreifen angelegt – der Ortschaftsrat möchte, dass bei dieser Gelegenheit die Bäume an der Straße verschwinden

Christof Fuchs erinnerte den OB an die Sanierung der Litzelhard-Halle mit der Bitte zumindest das regendurchlässige Dach abzudichten. Saniert seien bereits die Güttinger und Böhringer Hallen sowie die Sonnenrain Halle, so Staab: „Im Anschluss wäre die Litzelhard-Halle an die Reihe gekommen. Doch dann kam der Brand der Markolfhalle dazwischen.“

Neubau der Markolfhalle schlägt ins Kontor

Die Verwaltung sei davon ausgegangen, dass nach dem Brand die Versicherung für eine Erneuerung der Markolfhalle aufkommen würde, so der OB: Doch der Gemeinderat beschloss eine komplett neue und größere Halle an einem neuen Standort mit Verlegung des Bolzplatzes samt Erneuerung des Feuerwehrhauses. Deren Gesamtkosten lägen nun bei zwölf Millionen Euro. Das allein entspräche dem städtischen Hochbau-Haushalt für zwei Jahre. Hinzu käme die coronabedingte Haushaltskrise. Staab gehe davon aus, dass es vor 2023 zu keinem neuen Dach reicht.

Müll am Schneckenberg bleibt ein Ärgernis

Seit der Pandemie kämpft Liggeringen verstärkt gegen Wildcamper an. Bis zu zwölf Wohnmobile hätten ihren Müll am Schneckenberg hinterlassen, sagte Ingeborg Klöckler. Die laminierten Hinweisschilder an Pfählen seien von Campern weggerissen worden und landeten im Unterholz. Sie bat den städtischen Bauhof um feste Schilder mit Einzementierung in den Boden und den Ordnungsdienst um eine mobile Kontrolle der für Wildcamper beliebten Orte. Der Gemeindevollzugsdienst sei nicht dafür ausgebildet und ausreichend ausgestattet um das Wildcampen zu verhindern. Das sei eigentlich die Aufgabe eines vom OB präferierten kommunalen Ordnungsdiensts, so Ortsvorsteher Hermann Leiz.