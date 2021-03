von Gerald Jarausch

Ungewöhnliche Tafelrunde: Stare halten sich in direkter Nähe zu einem jungen Lamm auf, das auf einer Wiese beim Bodenseereiter an der Ortsausfahrt Radolfzell Richtung Moos grast. Die Vögel scheinen die Nähe zu anderen Tieren zu suchen. Offenbar fühlen sie sich dabei bei ihrer eigenen Futtersuche etwas sicherer und können auf den natürlichen Fluchtreflex der anderen Tiere – in diesem Fall der Schafe – vertrauen.

Aber vielleicht essen sie auch einfach in Gesellschaft lieber – so wie wir Menschen das ebenfalls gerne tun. Wissenschaftlicher beschreibt es der Naturschutzbund: „Der Star (Sturnus vulgaris) ist ein weit verbreiteter Brutvogel in Mitteleuropa. Er brütet unter anderem in Gärten, in verschiedenen Wäldern und Parks, gern in der Nähe von Wiesen.“

Die ungewöhnlich vielen Lämmer sind eine Attraktion, sie ziehen auch viele Menschen als Beobachter und Zaungäste der Wiesenmahlzeit an.