Die Familie meines Vater stammt aus einem kleinen Ort in Dalmatien. An den Festtagen gibt es bei meinen Verwandten oft sogenannte „Fritule“: Kleine frittierte Hefeteigbällchen, die an Miniatur-Berliner erinnern, aber nicht mit Marmelade gefüllt, sondern lediglich in Zucker gewälzt werden. Wer die Leckerei selbst genießen will, findet hier die Anleitung.

Zutaten 500 g Mehl

1 Würfel frische Hefe

2 Eier

60 g Zucker

1 Packung Vanillezucker

100 ml Milch

1 Schuss Rum

Pflanzenöl zum Fritieren

Zucker zum Wälzen

Bild: Marinovic, Laura

Los geht es mit der Hefe: Diese muss in warmer – aber nicht kochender – Milch aufgelöst werden, bis es keine Klumpen mehr gibt. Im Anschluss wird die Milch-Hefe-Mischung mit den übrigen Zutaten, mit Ausnahme Frittier-Öls und des Zuckers, in dem die Fritule später gewälzt werden, vermengt.

Bild: Marinovic, Laura

Aus dem Teig wird im Anschluss eine Kugel geformt und diese in eine Schüssel gelegt. Das Ganze mit einem Tuch abdecken und an einem warmen und ruhigen Ort für etwa eine Stunde gehen lassen.

Bild: Marinovic, Laura

Der Teig sollte merklich aufgegangen sein, bevor das Öl entweder in einer Fritteuse oder in einem Topf auf etwa 170 bis 180 Grad Celsius erhitzt wird.

Video: Marinovic, Laura

Im nächsten Schritt wird der Teig portionsweise mit der Hand aus der Schüssel genommen und Stück für Stück durch die Öffnung zwischen Daumen und Zeigefinger gepresst, sodass kleine Kugeln entstehen. Diese werden mit einem Löffel, der zuvor in Öl getaucht wurde, abgestochen und in das Öl gelegt. Vorsicht: Falls der Löffel im Frittieröl eingefettet wird, sollte unbedingt kurz gewartet werden, bis er wieder abgekühlt ist.

Video: Laura Marinovic

Die Teigbällchen werden so lange frittiert, bis sie goldbraun werden. Danach werden sie aus dem Öl genommen und kurz in einer mit Küchenpapier ausgelegten Schüssel geschwenkt.

Bild: Marinovic, Laura

Die Fritule müssen im Anschluss nur noch in warmem Zustand in Zucker gewälzt werden, bevor sie serviert werden können.