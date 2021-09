von Gerald Jarausch

Mit den Landesfesttagen vom 10. bis 12. September bewegen sich die Heimattage Radolfzell auf ihr Finale zu. Auf der Bühne des Konzertsegels präsentieren sich am Sonntag rund 20 Trachtengruppen, historische Verbände, Bürgergarden, Fanfarenzüge, Musikvereine und Fahnenschwinger (siehe auch Infokasten) aus dem gesamten Land Baden-Württemberg.

In drei Aufführungen werden sich die Gruppen dem Radolfzeller Publikum zeigen, um so das Heimatgefühl noch einmal zu stärken. Mit einer derartigen Präsentation hat man in Radolfzell einen neuen Weg beschritten, denn bisher zeigten sich die teilnehmenden Gruppen auf dem Landesfest bei einem Umzug.

Neues Format kommt gut an

„So kann man endlich auch mal zeigen, was die Trachtengruppen tatsächlich machen“, erklärte jetzt dazu Christine Braun von der Koordinierungsstelle der Heimattage Radolfzell bei einem Pressetermin.

Die Auswahl der Gruppen wurde von Romy Brommer begleitet. Sie kann als Kennerin der Materie und Mitglied der Trachtengruppe Radolfzell sehr gut deren Qualität einschätzen. Moderiert werden die Aufführungen am Konzertsegel von Stefan Christl, der selbst Musiker und erfahrener Tanzleiter für Volkstänze ist.

Heimattage-Fahne geht nach Offenburg

Im Rahmen der zweiten Aufführung ab 13.45 Uhr wird dann auch die Heimattage-Fahne an die kommende Ausrichterstadt Offenburg übergeben. Ein Jahr lang war sie in den Händen der Stadt Radolfzell, die nach Auskunft von Oberbürgermeister Martin Staab „sehr stolz und froh darüber war, auserwählt zu werden“, wie er sagte.

Mit den Heimattagen habe die Stadt zeigen können, dass „Radolfzell stark und reich an Traditionen“, sei, bemerkte er weiter. Das Jahr 2021 sei zudem ein passender Zeitpunkt gewesen, weil die Trachtengruppe Radolfzell ihr 100-jähriges Jubiläum feierte.

Platz für 400 bis 600 Zuschauer

Bei den Aufführungen am Konzertsegel werden jeweils 400 bis 600 Plätze für die Zuschauer zur Verfügung stehen. Diese sollten unbedingt vor dem Beginn der Aufführungen eingenommen werden. Zudem gelten die aktuellen Hygienevorschriften. Die Besucher müssen sich außerdem für die Kontaktnachverfolgung registrieren.

Das gilt auch für den Freitag und Samstag. Am Freitag, 10. September, wird ab 16 Uhr im kleinen Saal des Milchwerks die Heimatmedaille an insgesamt zehn Personen verliehen, die sich besonders für die Heimat Baden-Württembergs verdient gemacht haben. Zumindest einer der Preisträger kommt in diesem Jahr aus Radolfzell.

Gespräch darüber, wie sehr Heimat prägt

Anschließend wird an gleicher Stelle ab 19.30 Uhr eine Runde aus insgesamt sechs Personen der Frage nachgehen, wie stark die Heimat prägt. Alle sechs stammen aus Radolfzell und wuchsen hier auf. Sie zog es dann aber durch ihre Berufswahl an einen anderen Ort.

Moderiert wird die Veranstaltung durch Roswitha Guhl-Paulus und SÜDKURIER-Redaktionsleiter Georg Becker. Für diese beiden Veranstaltungen in Innenräumen benötigen die Zuhörer einen Nachweis, ob sie geimpft, genesen oder getestet sind. Ferner gilt eine Maskenpflicht.

Das Programm im Detail Programm am 12. September:

Erste Aufführung von 11 bis 12.55 Uhr: Fanfarenzug des Musikvereins Tamm, Jugend- und Studentenring der Deutschen aus Russland, Klettgauer Heimattracht Tiengen, Siebenbürger Trachtenkapelle Göppingen, Hohenlohisch-fränkische Trachtengruppe Öhringen sowie Lou Trelus aus Istres.

Zweite Aufführung von 13.45 bis 15.50 Uhr: Fahnenschwinger AG SingTanzSpiel, Volkstanzgruppe Unterland des Südwestdeutschen Gauverbandes, Tanz AG des Trachtengaus Schwarzwald, Stadtkapelle Radolfzell, Rokoko Tanzgruppe Biberach, Fahnenübergabe an die Heimattagestadt 2022 Offenburg mit Bändertanz von Gruppen der Heimat- und Trachtenverbände Baden-Württemberg.

Dritte Aufführung von 17 bis 18.30 Uhr: Volkstanzgruppe Aachtal Amriswil, Tanzgruppe Natalie DJO, Volkstanzgruppe Schwäbischer Albverein Betzingen, Tanzgruppe Banater Schwaben Singen/Spaichingen, Trachtengruppe Alt Radolfzell, Fahnenschwinger Konstanz mit Fanfarenzug Niederburg Konstanz.

Am Samstag ab 19 Uhr findet außerdem noch ein Brauchtumsabend am Konzertsegel statt. Dabei dreht sich alles um Brauchtum und Tracht. Traditionell lädt der Landesverband der Heimat- und Trachtenverbände dazu ein. Bis 22 Uhr können die Besucher in gemütlicher Atmosphäre die Vielfalt des Trachtenwesens erleben.