von Georg Lange

Marion Katzur leitete 19 Jahre lang den Kindergarten in Güttingen. Ende dieses Monats geht sie in den Ruhestand. Der Ortschaftsrat verabschiedete die Leiterin und stellte ihre Nachfolgerin Gita Krauß vor. Fast eine Generation Güttinger sei durch die Obhut von Marion Katzur gegangen, so Ortsvorsteher Martin Aichem bei der Verabschiedung: Nun gelte es, ihr offiziell den Dank für ihre Tätigkeit auszusprechen und ihr einen angenehmen Übertritt in den Ruhestand zu wünschen.

Aichem würdigte speziell den Umgang mit der Herausforderung der Pandemie-Jahre sowie ihr Engagement bei der Planung für den Um- und Anbau des Kindergartens. Das Umsetzen falle nun leider nicht mehr in die Amtszeit Katzurs. Der Ortschaft falle es sehr schwer, sie als Leiterin zu verlieren, bekannte Aichem beim Überreichen des Blumenstraußes.

Marion Katzur bedankte sich beim Ortschaftsrat für den Rückhalt, die Vehemenz und den Elan bei der Planung. Der Anbau sei zwar immer ihr Baby gewesen, sagte die Erzieherin – nun gehe sie vorher. „Aber zur Einweihung komme ich sicherlich“, versprach sie. Es sei eine gute Sache gewesen, dass der Rat den Anbau auf den Weg gebracht habe, lobte sie. Sie sprach ihm ihren „Dank für alles“ aus.

Was die Nachfolgerin vorhat

Ihre Nachfolgerin Gita Krauß bringt eine jahrzehntelange Erfahrung als Kindergartenleiterin mit. Eine offene Kinderarbeit, wie in Güttingen, ist ihr seit ihrer Ausbildung geläufig. Dabei können sich Kinder im Haus selbständig nach Interessen und Bedürfnissen bewegen und sich in die jeweiligen Bildungsbereiche begeben. Ein gewichtiger Grund für ihre Bewerbung in Güttingen sei gewesen, dass dort Kinder an der Planung und Gestaltung des Tages teilhaben, so Krauß. Das sei eine Form von gelebter Demokratie.

Bereits beim Betreten der Kiga habe sie sich wohl gefühlt, so Krauß: Den eingeschlagenen Weg wolle sie mit dem Team weiterführen. Den Umbau werden die Kinder mit sehr großem Interesse folgen, ist sich Krauß sicher: „Und dabei mit Spannung verfolgen, wie ein neues Haus entsteht.“