von pm

Junge Musiker hatten es in diesem Jahr nicht leicht. Proben waren oft auf Videokonferenzen beschränkt, auch der Wettbewerb „Jugend musiziert“ verlief ganz anders als sonst.

Trotz der Umstände konnten viele junge Musiktalente bei dem Wettbewerb punkten. Nun stellten sie ihr Können in der Musikschule Radolfzell dem Publikum vor.

Schon fast eine Odyssee

Wie es in einer Mitteilung der Radolfzeller Stadtverwaltung heißt, sprach Bürgermeisterin Monika Laule allen Teilnehmern ihre Anerkennung schon allein für ihr Durchhaltevermögen aus. Denn erst war der Regionalwettbewerb in Singen Anfang des Jahres abgesagt worden.

Die höheren Altersgruppen konnten dann in einem zusammen­gefassten Regional- und Landeswettbewerb im März per Video antreten. Es folgte der Bundeswettbewerb Ende Mai in Bremen. Die Vorspiele der Jüngsten auf Regionalebene wurden laut Mitteilung im Juni im Bodenseekreis nachgeholt. Darauf folgte im Juli der Landeswettbewerb in Calw.

Virtuose Kunst

Berta Maucher und Laetizia Steinke spielten an zwei Klavieren das Stück “Petit mari, petite femme“ von Georges Bizet mit erfrischender Musikalität, wobei ihre Lehrerin die verletzte Hand eine der Pianistinnen diskret ersetzte.

Leyla Haverkamp wurde dann bei zwei Sätzen der „Locomotive Suite“ des Komponisten Colin Cowles von Olga Bruttel am Klavier begleitet und ließ den anfahrenden und abbremsenden Zug bildlich vor dem Publikum vorfahren.

Auf dem Tenorhorn präsentierte Max Großhardt beschwingt tänzerisch eine Bourrée von Leopold Mozart und Sonja Zhuravel beeindruckte mit großer Virtuosität und elegantem Feinsinn den ersten Satz von Carl Stamitz‘ Klarinettenkonzert B-Dur. Beiden stand Olga Bruttel als sichere Klavierbegleiterin zur Seite.

Zum Abschluss ließen Jelena Maier und Elena Weiland die Zuhörerinnen und Zuhörer mit südamerikanischem Samba-Schwung und souverän sensiblem Zusammenspiel staunen – mit der „Brazileira“ aus Darius Milhauds Suite „Scaramouche“ für zwei Klaviere.

Sie feierten gemeinsam den Erfolg vieler junger Talente bei „Jugend musiziert“ (v.l.): Monika Laule, Elena Weiland, Petra Bialoncig, Sonja Zhuravel, Ralf Böhm, Richard Christ, Christina Burchardt, Leyla Haverkamp, Olga Bruttel, Jelena Maier, Anita Rimmele, Kristín Kleinehanding, Jakob Henseler, Laetizia Steinke, Kuno Rauch, Max Großhardt und Berta Maucher. | Bild: Norbert Braun

Im Regionalwettbewerb punkteten: Max Großhardt mit dem Tenorhorn sowie Jakob Henseler mit der Klarinette.

Klarinettistin Leyla Haverkamp, Berta Maucher und Laetizia Steinke am Klavier und Zoé Honsell an der Trompete konnten beim Landeswettbewerb Preise holen. Auch Sonja Zhuravel spielte sich mit der Klarinette in die vorderen Reihen, genauso wie Jelena Maier und Elena Weiland am Klavier. Cellistin Jana Morgenstern holte beim Bundeswettbewerb den ersten Platz.