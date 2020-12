von Gerald Jarausch

Wie in den anderen Radolfzeller Ortsteilen kommt man in das Rathaus in Böhringen derzeit nur mit einer telefonischen Voranmeldung. Wer dann an der Tür des abgeschlossenen Gebäudes klingelt, wird von Ortsvorsteher Bernhard Diehl oder seiner städtischen Verwaltungsangestellten hereingelassen.

Abnahme der persönlichen Kontakte

Dieses Prozedere führt unweigerlich zu einer Abnahme der persönlichen Kontakte. „Die gehören im Rathaus ja eigentlich dazu“, sagt Bernhard Diehl. Entsprechend froh sind die Bürger, wenn sie einen Termin bekommen haben. Wie in anderen Rathäusern hat man, um persönliche Kontakte zu reduzieren, einfache Dinge, wie die Ausgabe der Gelben Säcke, kurzerhand vor die Haustür verlegt.

Die Corona-bedingten Maßnahmen bleiben aber auch außerhalb des Rathauses nicht ohne Folgen. „Während die Vereine im Sommer etwas näher zusammen gerückt sind, ist das Leben momentan wieder zum Erliegen gekommen“, stellt Ortsvorsteher Diehl fest. Dazu gehört das traditionelle Schmücken des Christbaumes vor dem Rathaus durch die Freiwillige Feuerwehr. Die Arbeiten seien dieses Mal durch die Technischen Betriebe der Stadt übernommen worden. Bernhard Diehl macht keinen Hehl daraus, dass der fehlende persönliche Kontakt zu den Menschen auch ihm zu Schaffen macht. „Schon das Händeschütteln fehlt doch“, sagt er. Das geht seiner Ansicht den meisten Bürgern des größten Radolfzeller Ortsteiles so. „Die Treffen auf der Straße, in der Gastronomie und den Vereinen fehlen uns allen“, stellt Diehl fest.

Zu viele Video-Konferenzen

Auf die Frage, ob sich manche Arbeitsabläufe vielleicht in Zukunft verändern werden, erteilt der Ortsvorsteher von Böhringen eine klare Absage: „Eigentlich möchte ich von der Pandemie nichts beibehalten.“ Doch es gibt einen Gesichtspunkt, der sich durch die Krise ergeben habe, dem der Ortsvorsteher dann doch etwas Positives abgewinnen kann: „Ich hoffe, dass man auch in Zukunft mehr Rücksicht aufeinander nimmt, so wie das derzeit der Fall ist“, sagt Bernhard Diehl.