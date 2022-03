von Georg Lange

Die Freiwillige Feuerwehr in Radolfzell leistet zweifelsohne eine wichtige Arbeit. Um für jeden Einsatz optimal ausgestattet zu sein, hat die Wehr jetzt zwei neue Löschfahrzeuge bekommen. Oberbürgermeister Simon Gröger und Bürgermeisterin Monika Laule überreichten Kommandant Helmut Richter und seinen Stellvertretern die symbolischen Schlüssel für die beiden Löschfahrzeuge.

Sie sind von einem Ausstatter aus Luckenwalde. Beide Fahrzeuge kommen künftig bei der Bekämpfung von Bränden zum Einsatz. Sie haben größere Tanks als ihre Vorgänger und eine deutlich höhere Pumpleistung von 3000 Liter Wasser pro Minute. Eines der Fahrzeuge erhielt zudem eine Sonderausstattung. Es enthält Rettungsgeräte und Werkzeuge, die speziell für technische Hilfsleistungen angepasst sind.

Anschaffung hat viel Geld gekostet

Die Kosten für beide Fahrzeuge belaufen sich auf nahezu 887.000 Euro. Es gab allerdings eine Förderung von 182.000 Euro, die aus Mitteln der Feuerschutzsteuer finanziert wurde.

Während der Übergabe der Löschfahrzeuge an die Freiwilligen Feuerwehr läuteten plötzlich die Piepser der Feuerwehrmänner: In einem Gebäude in Radolfzell sitzen Menschen in einem Aufzug fest und müssen befreit werden, lautete der Alarm. Dieser Notfalleinsatz der Feuerwehr war geradezu exemplarisch für die Einsatzbereitschaft der Wehrmänner.

Verbesserungen Beide Fahrzeuge haben Pumpleistungen von 3000 Litern Wasser pro Minute. Das Löschfahrzeug HLF20 führt 2400 Liter Wasser mit, das LF10 2000 Liter. Der Vorgänger konnte nur 750 Liter fördern. Das LF10 kann nun mit maximal neun gegenüber ehemals sechs Einsatzkräften ausrücken und verfügt über eine Hochdruck-Löscheinheit, die besonders für die Bekämpfung von Flächen- und Waldbränden eingesetzt werden kann. Beide Fahrzeuge führen einen eingebauten Tank mit 200 Litern Schaummittel mit, das bei Bedarf über eine Zuleitung dem Löschwasser zugemischt werden kann. Das HLF20 ist speziell für technische Hilfsleistungen mit Werkzeugen ausgestattet worden.

Dies hatte der Oberbürgermeister nur wenige Minuten zuvor in seiner Rede formuliert: „Sie nimmt schon immer eine ganz wesentliche Rolle für die Sicherheit der Bürger ein“, sagte Gröger. Er selbst habe sich Tage zuvor bei einem Besuch davon überzeugen können, wie engagiert die Feuerwehrleute sind.

Was sie ganz besonders auszeichne, sei ihr ehrenamtliches Engagement, sagte Gröger: Ganz viele Radolfzeller hielten sich sowohl in der Hauptstelle als auch in den Ortsteilen jederzeit ehrenamtlich bereit, um die Bevölkerung vor Schaden zu bewahren und sie unter Einsatz ihres eigenen Lebens zu retten, so der OB. Dieses Engagement verdiene größten Respekt.

Eine Anschaffung für Bürger und Wehrmänner

Die hohen Investitionen für die beiden Löschfahrzeuge seien nicht nur wichtig für die Bürger, sondern auch für die Sicherheit der Feuerwehrangehörigen selbst, erläuterte Gröger. Denn die Stadt stehe auch gegenüber der Feuerwehr in der Verantwortung, ihr eine sinnvolle Ausstattung zur Verfügung zu stellen. Zusammen mit dem Engagement der Freiwilligen könnten so die Rettungsaufträge erledigt werden.

Das neue Löschgruppen-Fahrzeug des Typs LF10 (rechts im Bild) diene überwiegend der Brandbekämpfung, erläuterte Feuerwehr-Kommandant Helmut Richter. Es könne aber auch für einfache technische Hilfsleistungen eingesetzt werden. Das zweite sei ein Hilfeleistungslöschgruppen-Fahrzeug des Typs HLF20.

Eine kleine Werkstatt auf Rädern

Mit diesem könnten die Einsatzkräfte sowohl Wasser fördern und Brände bekämpfen als auch bei Verkehrsunfällen technische Hilfsleistungen geben. Kurzum: Das Fahrzeug sei wie eine kleine komplette Werkstatt mit Werkszeug ausgestattet – Vom Hammer über die Säbelsäge bis zum Meisel und Elektrowerkzeugen sei alles im Fahrzeug vorhanden, was man bei einem Einsatz für eine technische Hilfsleistung benötige.

Und das nicht nur bei Verkehrsunfällen, sondern auch bei einem Betriebs- oder Maschinenunfall. Dieses Fahrzeug habe eine andere Gewichtsklasse mit einer besonderen Motorisierung. Ein Motor mit 320 PS Leistung treibt es an. Neue Fahrzeugtechnologien reduzieren zudem die Emissionen gegenüber dem 35 Jahre alten Vorgängermodell, so Richter.

Weniger Emissionen, mehr Sicherheit

Während die Emissionen in den neuen Fahrzeugen reduziert wurden, hat sich gleichzeitig auch die Sicherheit für die mitfahrende Mannschaft erhöht: Sämtliche Sitzplätze seien mit Sicherheitsgurten ausgestattet, der Einstieg ins Fahrzeug sei durch stabile Stufenauftritte sicherer geworden. Diese verhinderten, dass man beim Einstieg mit dem Schienbein gegen das Auto stoße oder beim Ausstieg potenziell stürze.

Auch für die Träger von Atemschutzgeräten gebe es Verbesserungen: Die Atemschutzgeräte befinden sich nun im Mannschaftsraum des Fahrzeugs und könnten im Sitzen angelegt werden. Und wie auch immer Feuerwehrangehörige konstruiert seien, könnten sie nun das Gerät ergonomisch angelegen, so Richter. Also so, dass sie optimal an den Körper angepasst sind.

Feuerwehrleute hatten genaue Vorstellungen

Hydraulische Rettungsgeräte seien mit Akkus ausgestattet worden, die den Einsatz beschleunigen würden. Die Feuerwehrleute hätten genau gewusst, was alles in dem HLF 20 enthalten sein soll. Weit über 100 Dinge hätten die Wehrleute aufgeschrieben. Und auch, wo sie im Fahrzeug untergebracht werden sollen.

Das sei wichtig, da sämtliche Fahrzeuge in den Radolfzeller Ortschaften gleich beladen sind. Der Grund: Jedes Mitglied der Feuerwehr, egal von welchem Ortsteil, weiß sofort, wo im Fahrzeug welches Werkzeug zu finden ist.

Ein Fahrzeug hat sich bereits bewährt

Die beiden neuen Fahrzeuge seien zudem mit Lichtmasten ausgestattet, mit denen man gegebenenfalls Unfallstellen ausleuchten kann. Die Fahrzeuge würden sich zwar in der technischen Ausstattung unterscheiden. Doch beide könnten etwa dafür eingesetzt werden, Keller auszupumpen und Bäume von der Straße zu räumen.

Am 12. Januar übernahm die Freiwillige Feuerwehr das Löschfahrzeug LF10 in ihren Fuhrpark – bereits vor der offiziellen Übergabe. Schon vier Stunden später bewährte es sich im ersten Einsatz. Ende März soll die Schulung an beiden Fahrzeugen abgeschlossen sein, erläutert der Kommandant.

„Wegen der Pandemie müssen wir Kleingruppen bilden, um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr bei potenziellen Infektionen aufrecht zu erhalten“, erklärt Richter. Auch die Löscheinsätze finden aktuell in kleineren Gruppen pro Löschfahrzeug statt. Dabei fahre hinter jedem ein Mannschaftswagen her, um die taktische Mannschaftsstärke am Einsatzort halten zu können.