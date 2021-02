Den meisten Radolfzellern gehen sie schlichtweg auf den Keks. Die Freiheitsfahrer, die hupend in ihren Autos durch die Stadt gondeln. Unter diesem Begriff „Freiheitsfahrer“ versammeln sich Corona-Zweifler, Corona-Leugner, Querdenker, Verschwörungstheoretiker und solche, die glauben, ihnen würden Grundrechte entzogen, zum lautstarken Autokorso. Dabei sind diese Freiheitsfahrer ausgesprochen geübt, die Möglichkeiten des Rechtsstaats bis an die Schmerzgrenzen auszuloten. Sie starten ihren Autokorso unter dem Schutz der Versammlungsfreiheit, der auch das „Hupen“ als freie Meinungsäußerung deckt, wie Bürgermeistern Monika Laule auf Nachfrage noch einmal versichert. So lange die Auflagen eingehalten würden, sei diese Form des Protests in Ordnung: „Die Versammlungsfreiheit ist in unserem Rechtsstaat ein hohes Gut.“

Deshalb müssen es die anderen ertragen, wenn ihnen die Freiheitsfahrer mit ihrem Gehupe auf die Nerven gehen. Der Ausstoß an Lärm spielt keine Rolle. Revierleiter Willi Streit, der für die Polizei den Einsatz rund um den Autokorso am Samstag in Radolfzell geleitet hat, kennt den Unmut der Bevölkerung über diese Form des Protests: „Wir hatten viele Anrufe im Revier, die sich darüber beschwert haben.“ Aber diese Beschwerden reichten nicht aus, um den Autokorso aufzulösen. Das Verwaltungsgericht Sigmaringen hat die engen rechtlichen Grenzen für ein Eingreifen so beschrieben: Auflösen darf die Behörde eine Demonstration in Autos nur, wenn nur dadurch die Sicherheit des Verkehrs gewährleistet werden könne. Reine Verkehrsbehinderungen müssten in Kauf genommen werden.

An die Auflagen aufgrund der Corona-Verordnungen mussten sich die Teilnehmer halten: Es mussten Atemschutzmasken getragen werden und Desinfektionsmittel an Bord sein. Das ist von der Polizei überprüft worden. Danach durften die Fahrer der 99 Autos, davon viele mit Kennzeichen der Kreise Friedrichshafen, Balingen, Tuttlingen und Sigmaringen, auf dem Messeplatz in Radolfzell starten und hemmungslos auf die Hupe drücken.