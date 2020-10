Änderung Beitragsordnung

Die Freie Grüne Liste Radolfzell hat in ihrer Hauptversammlung eine Änderung der Beitragsordnung beschlossen: In Zukunft müssen Mitglieder des Bündnis 90/Die Grünen einen Mitgliedsbeitrag zahlen – bisher war das nicht nötig. Hintergrund der alten Regelung war, dass bei der Gründung der FGL Mitglieder des ehemaligen Grünen-Ortsverbands die Möglichkeit erhalten sollten, bei der neuen Partei eine Anlaufstelle zu finden. Nach fast 20 Jahren sei es aber an der Zeit, diese Regelung abzuschaffen, hieß es vor der Abstimmung. Susanne Pantel erklärte: „Es geht vor allem darum, dass der Verein ja auch selbst Ausgaben hat.“ Siegfried Lehmann betonte, dass die FGL die Beiträge brauche. Ein weiterer Grund für die Änderung war, dass der Datenschutz es schwer mache, nachzuvollziehen, wer überhaupt noch Mitglied bei den Grünen sei, so Kassiererin Annette Hanselmann. Der Beitrag kostet 25 Euro pro Jahr für Einzelmitglieder und 35 Euro für eine Familienmitgliedschaft. Auf Antrag könne der Betrag aber etwa für Schüler, Studenten und Rentner erlassen werden, so Pantel.