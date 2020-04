Es sind verschiedenste Aufgaben, für welche die Radolfzeller Feuerwehr auf dem Bodensee zuständig ist. Neben dem Schutz des Trinkwasserspeichers vor Verunreinigungen, der Öl- und Schadensabwehr, zählen Lösch- und Rettungseinsätze sowie technische Hilfeleistungen dazu. Um diesen vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden, hat die Feuerwehr Radolfzell ein neues Arbeitsboot in Auftrag gegeben. Denn es bedarf einer „zeitgemäßen und adäquaten Ausstattung“, informiert sie. Die Stationierung des Bootes sei für alle Nutzer des Untersees ein Gewinn an Sicherheit.

Das Boot biete noch besseren Schutz

Radolfzell ist neben Friedrichshafen, Konstanz und Überlingen einer von vier Stützpunkten in Baden-Württemberg zur Öl- und Schadensabwehr auf dem Bodensee. Das Arbeitsboot biete Einsatzkräften einen noch besseren Schutz, da es neben „modernen Rettungsgeräten über umfangreiche Schutzausrüstung verfügt“, so die Feuerwehr. Das Boot ist 17,2 Meter lang, 4,8 Meter breit, hat einen Tiefgang von 1,22 Meter und wiegt 17 Tonnen. Auf dem Aluminium-Boot befänden sich sechs Atemschutzgeräte, eine schwimmfähige und kranbare Korbtrage, ein Rettungsbrett, eine Krankentrage und hydraulische Rettungsgeräte – zum Spreizen, Zusammendrücken und Schneiden. Außerdem seien Beleuchtungsgeräte, Scheinwerfer sowie ein Be- und Entlüftungsgerät verbaut. Ein montierbarer Wasserwerfer könne an vier Stellen an Deck angebracht werden.

Anfahrt aus Konstanz zeitaufwendig

Da das Land Baden-Württemberg für die vielen Anforderungen auf dem Bodensee verantwortlich sei, entstand die Konzeption von vier Arbeitsbooten, die für alle Aufgabenbereiche eingesetzt werden können. Insbesondere für den Untersee sei dies ein Gewinn. Denn die Anfahrt für das Feuerlöschboot aus Konstanz bei einem Einsatz auf dem Untersee sei sehr zeitaufwendig.

Einsatzbeginn später als geplant

Der Einsatzbeginn des neuen Bootes war ursprünglich für Mai geplant, muss jedoch durch die Auswirkungen der Corona-Krise verschoben werden. Die Kosten in Höhe von 1,7 Millionen Euro trägt das Land Baden-Württemberg.