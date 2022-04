Corona, Starkregen, Überflutungen – 2021 war ein Ausnahmejahr, das in vielen Bereichen für Herausforderungen gesorgt hat, auch bei der Feuerwehr Radolfzell. Zumindest, was die Zahl der Einsätze angeht, gab es aber kaum Auffälligkeiten.

219 Mal rückten die Mitglieder aus – das ist zwar die höchste Zahl in den vergangenen zehn Jahren, liegt aber nicht allzu weit über dem jährlichen Schnitt von rund 205 Einsätzen seit 2017. Feuerwehrkommandant Helmut Richter spricht darum auch von einem „durchschnittlichen Einsatzjahr“. Relativ gering falle allerdings die Zahl der Brandeinsätze aus – 41 sind in der Statistik aufgeführt, normalerweise seien es zwischen 40 bis 80 pro Jahr.

Mehr technische Hilfeleistungen

Weitaus häufiger als zu Bränden musste die Radolfzeller Feuerwehr im vergangenen Jahr zu technischen Hilfsleistungen ausrücken. Helmut Richter hat dabei das Gefühl, dass besonders Türnotöffnungen, bei denen hilflose Personen in einer Wohnung vermutet werden und die Feuerwehr Zutritt zu dieser ermöglichen muss, immer häufiger vorkommen.

„Und auch Einsätze zur Unterstützung des Rettungsdienstes“ – also zum Beispiel Fälle, bei denen Verletzte mit einer Drehleiter aus einer Wohnung geholt werden, um sie möglichst wenig bewegen zu müssen. Tatsächlich tauchen im Jahresbericht über 50 Alarmierungen zu Türnotöffnungen auf, auch wenn bei einigen davon schlussendlich kein Eingreifen der Feuerwehr nötig war oder die Einsätze wieder abgebrochen wurden.

Die Gesellschaft wandelt sich

Richter hat auch eine Vermutung, warum die Zahl so hoch ist: „Das hat hauptsächlich damit zu tun, dass sich die Gesellschaft wandelt.“ So nehme der Wunsch, auch im hohen Alter noch in der eigenen Wohnung zu leben, zu. „Man hat heute ja auch mehr Möglichkeiten dazu“, sagt der Kommandant – zum Beispiel durch mobile Betreuungsunternehmen.

Auch gebe es weniger Großfamilien, in denen ältere Menschen nicht alleine in einem Haus leben. Stürze nun zum Beispiel eine ältere Person und es sei niemand da, der ihr helfen könne, müsse die Feuerwehr unter Umständen die Tür öffnen, damit sie versorgt werden kann. Zum Teil könnten die Betroffenen dabei selbst um Hilfe rufen, zum Teil alarmieren aber auch aufmerksame Nachbarn, berichtet Helmut Richter – zum Beispiel, weil Briefkästen über längere Zeit nicht mehr geleert werden.

Helmut Richter, Feuerwehrkommandant in Radolfzell. | Bild: Marinovic, Laura

Konstant hält sich die Anzahl der Fehleinsätze, so der Feuerwehrkommandant – 67 gab es, das macht 31 Prozent der Einsätze in 2021 aus. Richter betont allerdings, dass diese nicht durch böswillige Alarmierungen zustande kommen, auch wenn zumindest ein solcher Fall im Einsatzbericht erfasst ist. Vielmehr machen Situationen, bei denen augenscheinlich eine tatsächliche Gefahr bestand, einen großen Teil aus, so der Kommandant.

Als Beispiel nennt er einen angeblichen Brand im Münster. Gemeldet worden sei eine Rauchbildung, schlussendlich habe sich jedoch herausgestellt, dass durch eine neu installierte Heizung Wasserdampf entstanden war.

Und auch Einsätze, bei denen Feuermelder fälschlicherweise ausgelöst werden, kommen vor – „aber eher weniger als bei anderen Feuerwehren“, sagt Helmut Richter. Die Feuerwehr Radolfzell verlange eine strenge Einhaltung von Normen und überprüfen die Brandmeldeanlagen zum Teil selbst. „Deshalb haben wir da moderate Fehlalarme.“

Corona bereitet Probleme

Neben den Einsätzen hat Helmut Richter aus 2021 aber vor allem von einem zu berichten: von den Einschränkungen durch die Pandemie. „Da haben wir erhebliche Defizite bei unseren Aus- und Fortbildungen“, erzählt der Kommandant.

„Wir haben nicht das Ausbildungskontingent geschafft, das wir sonst jährlich durchführen.“ Das sei nicht nur problematisch mit Blick auf die aktuellen Mitglieder. Die Unsicherheit bei den Ausbildungen erschwere zusätzlich auch die Anwerbung neuer Feuerwehrleute, schließlich können keine zuverlässigen Aussagen getroffen werden, wann sie überhaupt in den aktiven Einsatzdienst wechseln können. Denn dafür sei eben eine umfassende Ausbildung nötig. Geplant würde diese zwar permanent – ob und wie sie dann schlussendlich durchgeführt werden können, sei aber schwer zu sagen.

Hinzu komme, dass auch Veranstaltungen, etwa eine Jahresabschlussfeier, seit Beginn der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnten. „Das belastet natürlich die Feuerwehrleute“, sagt Richter – schließlich seien solche Termine für die Teambildung wichtig.

Aktuelle Situation Wie Helmut Richter erzählt, hatten sich im Frühjahr 2022 viele Einsatzkräfte mit Corona infiziert. Treffe es einen Atemschutzträger, komme es dabei sogar zu wochenlangen Ausfällen, weil nach Genesung zunächst eine arbeitstechnische Untersuchung nötig sei, bevor die Feuerwehrleute wieder in Dienst treten können. Um Mitglieder vor Infektionen zu schützen und die Einsatzfähigkeit zu sichern, gelten auch jetzt noch Schutzmaßnahmen wie die Maskenpflicht. Zudem müssen alle Infektionen gemeldet werden, damit abgeschätzt werden kann, wie viele Einsatzkräfte noch zur Verfügung stehen. (lam)

Und Joachim Strate, Pressesprecher der Feuerwehr Radolfzell, ergänzt, Veranstaltungen würden auch dafür sorgen, dass die Mitglieder sich mit der Feuerwehr identifizieren. „Es sind bis auf wenige ja alles ehrenamtliche Kräfte.“ Auch im Jugendbereich sei es für die Motivation wichtig, den Mitgliedern auch etwas bieten zu können.

Immer weniger Feuerwehrleute

Wie Richter erzählt, hat das auch Folgen: Bei dem ein oder anderen Mitglied habe das Interesse an der Feuerwehr bereits nachgelassen. Tatsächlich ist auch die Mitgliederzahl der Radolfzeller Feuerwehr gesunken – von 410 im Jahr 2019 auf 365 im Jahr 2021. Im aktiven Einsatzdienst sind es 19 weniger, obwohl es sieben Neuzugänge aus der Jugendfeuerwehr gab. Aber durch fehlende öffentlichen Auftritte können eben auch keine neuen Mitglieder geworben werden.

Dennoch: aktuell sei das Interesse an der Feuerwehr noch da, ein paar neue Mitgliedsanträge lägen auch vor. „Aber in der Summe sind es natürlich weniger“, so Richter. Die Feuerwehr Radolfzell plane nun, aktiver um neue Mitglieder zu werben – sobald es eben möglich ist.