Wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt, wird ab sofort die Ersatzbushaltestelle am Haselbrunnsteg in Fahrtrichtung stadteinwärts hinter den Fußgängerüberweg verlegt. Ziel sei es, die Sicherheit von Fahrgästen, insbesondere von Schülerinnen und Schülern des Friedrich-Hecker-Gymnasiums und der Gerhard-Thielcke-Realschule, zu gewährleisten.

Realisierbar sei die Verlegung sowie die Erweiterung des Wartebereichs, was das Einhalten der Abstandsregeln dort besser ermögliche, durch eine Vereinbarung mit der Firma Hügli. Die Firma überlasse der Stadtverwaltung 14 Parkplätze bis zum Ende der Bauarbeiten am 7. Dezember, die Stadtverwaltung überlasse der Firma im Gegenzug im selben Zeitraum 14 Parkplätze auf dem Messeplatz.