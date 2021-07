Was die Stadt von ihren Bürgern verlangt, möchte sie auch selbst vorleben. Um erneuerbare Energiequellen in Radolfzell zu fördern, will die Stadt nun die Solaroffensive starten. Ziel ist es, mehr Solaranlagen auf freien Dächern und Flächen, städtisch oder privat, zu bauen. Bauwillige Privatpersonen, die Bauplätze in der Stadt bekommen haben, sind nach einem Gemeinderatsbeschluss verpflichtet, eine Solaranlage zu bauen. Nun sollen städtische Dächer folgen.

Solaroffensive soll alle Bereiche abdecken

Die Solaroffensive soll auf drei Säulen aufgebaut werden: städtische Dächer, private Dächer und Freilandbereiche. Die Stadt Radolfzell hat 16 Objekte bereits geprüft, die laut der Sitzungsvorlage des Ausschusses für Planung, Umwelt und Technik, priorisiert werden sollen.

Dazu gehören unter anderem das Friedrich-Hecker-Gymnasium, die Homburghalle und die Grundschule Stahringen. 32 weitere Objekte, wie die städtischen Wohnungen in der Schlesierstraße oder das Radolfzeller Rathaus sind noch in der Prüfungsphase. Als bestens geeignet werden das Gymnasium zusammen mit der Unterseesporthalle, das Areal der Teggingerschule, das Milchwerk und die Technischen Betriebe gewertet.

Bei den Mitgliedern des Ausschusses kam die Solaroffensive im Grunde gut an. Doch mahnte Siegfried Lehmann, Fraktionssprecher der FGL, an, beim Ausbau erneuerbarer Energien aufs Tempo zu drücken. „Wenn wir tröpfchenweise jedes Jahr ein Dach umsetzen, verfehlen wir jedes Klimaziel“, so Lehmann. Er schlug vor, die Dächer großflächig für Investoren auszuschreiben, um den Bau der Anlagen schneller realisieren zu können. Denn die Stadt selbst sei finanziell etwas knapp bei Kasse. „Hätte die Stadt das Geld, könnte man solche Anlagen ganz schnell selbst bauen“, so Lehmann.

Christof Stadler (CDU) betonte, dass man Anreizsysteme für Privatpersonen schaffen müsse, damit auch in diesem Bereich Solaranlagen gebaut werden würden. Vor allem im Bereich der Industriegebiete seien etliche Dächer frei: „Da steckt noch viel Potenzial drin.“.