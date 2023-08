Die Seniorenratswahl 2023 in Radolfzell ist in Bezug auf die Anzahl der Wahlberechtigten auf lokaler Ebene die drittgrößte politische Wahl – nach den Bürgermeisterwahlen und nach den Kommunalwahlen. Aufgerufen sind über 10.400 Bürger ab dem 60. Lebensjahr, die bis Montag, 20. November, ihre Interessensvertreter in einer Briefwahl bestimmen können. Das ist ein Anteil von rund einem Drittel der Radolfzeller Einwohner.

Rat hat an Bedeutung gewonnen

„Es steht eine wichtige Wahl bevor – die Wahl des Seniorenrates“, sagt auch OB Simon Gröger über die Bedeutung des Rats als wichtiges Bindeglied für die Verwaltung und den älteren Bürgern Vorort. Der Rat habe durch den demografischen Wandel an Bedeutung gewonnen, erläutert Gröger: Mit ihm könne die Verwaltung die Interessen der älteren und erfahrenen Menschen wirklich berücksichtigen. Mit dem Seniorenrat könnten sich die älteren Mitbürger auch aktiv ins politische Handeln einbringen – beispielsweise durch das Rederecht im Stadtrat durch dessen Sprecher.

Radolfzell „Konstanz und Stockach stehen vor dem Aus“: AfD will in der Krankenhaus-Diskussion mitmischen Das könnte Sie auch interessieren

OB Gröger ermutigt deshalb die älteren Mitbürger, auch an der Kandidatur zum Seniorenrat teilzunehmen und sich für den Seniorenrat zu engagieren und in ihm mitzuwirken. Damit hätten sie die Möglichkeit, direkt Einfluss auf die Tagespolitik zu nehmen. Der Abgabeschluss für die Bewerbungen ist am Freitag, 29. September, in der Geschäftsstelle des Seniorenrats. Die Bewerbungsunterlagen für den neuen Seniorenrat liegen ab Mittwoch, 6. September, im Bürgerbüro und in den Ortsverwaltungen aus.

Wahl nur per Briefwahl

Mit der Geschäftsstelle des Seniorenrats installierte die Verwaltung eine zentrale Anlaufstelle für die älteren Mitbürger. Dessen Leiter Friedhelm Niewöhner ist der Ansprechpartner und die Schnittstelle des Seniorenrats zur Verwaltung um offene Fragen zu klären. Er erklärt die Rahmenbedingungen für die Wahl zum Seniorenrat: Der Rat besteht aus zwölf gewählten Mitgliedern. Gewählt wird per Briefwahl. Jeder Wähler habe insgesamt zwölf Stimmen, er könne aber jedem Kandidaten nur eine Stimme geben.

Informationen aus erster Hand Wer sich genauer über den Seniorenrat informieren möchte, kann sich täglich an die Geschäftsstelle des Seniorenrats wenden, empfiehlt Fachbereichsleiterin Petra Ott. Auch stehen die Vertreter des Seniorenrats am Samstag, 26. August, sowie am Samstag, 9. September, mit einem Infostand in der Schützenstraße Ecke Poststraße. Jeden Mittwoch sind Seniorenratsvertreter zwischen 10 und 12 Uhr beim Seniorentreff im Zunfthaus der Narrizella in der Kaufhausstraße 3 zu erreichen. An jedem ersten Donnerstag im Monat veranstaltet der Seniorenrat außerdem eine Informationsveranstaltung im Mehrgenerationenhaus. Auch diese können Bewerber und Kandidaten für eine Kontaktaufnahme nutzen.

Zur aktiven und passiven Wahl sind alle Radolfzeller Bürger, das heißt auch alle Radolfzeller Bürger aus den EU-Mitgliedsstaaten, zugelassen. Sie müssen das 60. Lebensjahr vollendet haben und schon mindestens drei Monate in Radolfzell leben. Für die Wahl legt der Seniorenrat eine Kandidatenliste vor. Das heißt, dass beim Seniorenrat die Bewerbungen gesammelt und gesichtet werden. Für die vergangene Seniorenratswahl meldeten sich elf Kandidaten. Nun sollen es noch mehr werden: Friedhelm Niewöhner wünscht sich für die nun anstehende Wahl mindestens 20 Kandidaten.

Amtszeit dauert vier Jahre

Nachdem die Beschränkungen durch die Corona-Pandemie aufgehoben wurden, erlebte die Leiterin des Fachbereichs Partizipation und Integration, Petra Ott, den Seniorenrat als sehr engagiert. Beim Workshop zum Aufbau einer Seniorenhilfe hätte sich ein großer Teil des Seniorenrats mit seinen Ideen eingebracht. Zwar könnte die Amtszeit von vier Jahren bei manch Bewerbern Nachdenklichkeit hervorrufen.

Radolfzell Weiter Streit ums MVZ: „So geht man nicht mit demokratischen Beschlüssen um“ Das könnte Sie auch interessieren

Doch Ott erklärt die Dauer der Amtszeit: Wenn man als Seniorenrat oder in anderen Gremien wirklich etwas bewegen wolle, dann brauche man eine gewisse Zeit um die Strukturen und Bedürfnisse der Interessensgruppen kennenzulernen um etwas anstoßen zu können. Sie wünscht sich, dass sich vor allem junge Senioren und Seniorinnen aktiv einbringen, weil sie im Seniorenrat viel Gestaltungsmöglichkeit hätten. Eine bunte Mischung wäre sie und für den Seniorenrat sehr wünschenswert.

Seniorenräte müssen keine Alleskönner sein

Die erste Vorsitzende und Sprecherin des Seniorenrats, Paula Bickel, beschreibt ihre Erfahrungen im Rat folgendermaßen: Seniorenräte bekämen einen Einblick in die Arbeit der Stadt. Durch den Besuch in den städtischen Ausschüssen würde man auch einen anderen Blick auf das Stadtgeschehen gewinnen. Die zweite Vorsitzende, Gaby Vogt, erlangte eine Hochachtung für die Ausdauer und das Sitzfleisch der Ausschussmitglieder und Stadträte.

Radolfzell Stadt hat längst nicht mehr die Qual der Wahl: Wenn sich auf Ausschreibungen keiner meldet Das könnte Sie auch interessieren

Paula Bickel und Gaby Vogt sind sich einig: Man müsse kein Alleskönner sein um sich für den Rat zu engagieren. Als Kandidaten werden vielmehr Senioren mit ihren spezifischen Fähigkeiten und Vorlieben wie beispielsweise für das Kreative, Buchhalterische, das Soziale, Kommunikative oder Organisatorische gesucht. „Es ist alles gefragt. Und wir können alle brauchen“, sagt Gaby Vogt. Es gehe nicht nur um das Politische, präzisiert Friedhelm Niewöhner. Denn das Ehrenamt sei darüber hinaus sehr vielfältig für die Kandidaten.