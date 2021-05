Alle 15 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Leukämie. Für viele davon ist eine Stammzell- oder Knochenmarksspende die einzige Hoffnung, den Blutkrebs zu besiegen. Die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) sucht dafür laufend potenzielle Spender und registriert deren Daten.

532 Menschen als Spender registriert

Um dazu beizutragen, hat die Radolfzeller Mettnau-Schule in den vergangenen Jahren mehrfach Registrierungsaktionen durchgeführt und sich dadurch im Kampf gegen Blutkrebs verdient gemacht. An den vier Aktionstagen konnten laut Pressemitteilung der Schule 532 Spender in die Datenbank der DKMS aufgenommen werden. Fünf von ihnen schenkten einem Blutkrebspatienten eine zweite Lebenschance.

Für ihr laut Mitteilung „herausragendes Engagement“ wurde die Mettnau-Schule nun von der gemeinnützigen Organisation ausgezeichnet. Das DKMS-Schulsiegel mit der Aufschrift „Wir retten Leben“ hängt im Foyer der Schule und informiert die Schulgemeinschaft und deren Gäste über die Hintergründe. Gleichzeitig soll es für die Mettnau-Schule ein Ansporn zu weiterem Engagement sein.

„Großes mit kleinen Mitteln erreichen“

„Das Sozialprojekt zeigt, wie gut sich Lernen und soziales Engagement miteinander verbinden lassen. Es ist schön zu sehen, wie man Großes mit kleinen Mitteln erreichen kann,“ wird Lehrer Marco Junge, der den Schulsanitätsdienst und die Schülermitverantwortung bei der Durchführung der Aktionstage betreut, in der Pressemitteilung zitiert.

Konstanz 2020 hat ein Anruf das Leben von Studentin Emilia Loers verändert – und ein anderes wahrscheinlich verlängert Das könnte Sie auch interessieren

Die Registrierung für die Knochenmarkspenderdatei ist einfach: Nach umfangreicher Information und Aufklärung dauert sie nur zehn Minuten und erfolgt per Wangenschleimhautabstrich mit drei Wattestäbchen. Die Gewebemerkmale werden in einem Labor analysiert und für die weltweite Spendersuche zur Verfügung gestellt.

Wenn die registrierten potenziellen Spender dann tatsächlich infrage kommen, werden sie informiert. Nach einer erneuten Blutabnahme, der exakten Bestimmung aller relevanten Werte und einem ausführlichen Gesundheitscheck, kann es dann zu einer Stammzellspende kommen.