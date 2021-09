von Anna-Maria Schneider und Georg Becker

Eine knallrote Birne steht auf dem großen Tisch im Eis-Café Tiramisu. Um den Tisch herum sitzen die Mitglieder und Wahlhelfer des SPD-Ortsverein Radolfzell. An der Wand hängt ein Fernseher, der in regelmäßigen Abständen die neusten Wahlprognosen ausspuckt. Klettert der rote Balken im Diagramm wieder einmal höher als der schwarze Balken jubeln die Radolfzeller Sozialdemokraten. Auch zwei Stunden nach Schließung der Wahllokale und der ersten Hochrechnung hat die Begeisterung über das Ergebnis scheinbar nicht nachgelassen.

Eine Radolfzellerin wirft im Wahlbezirk 5 ihren Wahlschein in die Urne. Rund 40 Prozent der Wähler haben sich allerdings für die Briefwahl entschieden. Dennoch kam es bei manchen Wahllokalen wegen der Corona-Verordnung zu Warteschlangen. Bild: Gerald Jarausch | Bild: Jarausch, Gerald

An einem der Hochtische an der Wand sitzt Anne Meßmer, Vorsitzende des Ortsverbandes, und schaut lächelnd in ihr Handy. Für Lina Seitzl, die SPD-Kandidatin im Wahlkreis, sieht es ziemlich gut aus, sie wird mit großer Wahrscheinlichkeit in den Bundestag einziehen. „Wir sind nicht nur super stolz auf sie, sondern freuen uns auch für den gesamten Wahlkreis, dass er jetzt von mindestens zwei Abgeordneten vertreten wird“, sagt Anne Meßmer.

Mit Lina Seitzl hätte der Wahlkreis nun ein wichtiges, sozialdemokratisches Sprachrohr gewonnen. Doch nach der Wahl ist vor der Wahl. Die SPD-Vorsitzende hat den noch laufenden Wahlkampf zum Oberbürgermeister in Radolfzell im Blick: „Morgen früh hängen wir die Plakate von Lina ab und hängen die von Simon Gröger auf.“

Stimmauszählung der Briefwähler im Milchwerk.Bild:Gerald Jarausch | Bild: Jarausch, Gerald

Für Matthias Poensgen, Vorsitzender des CDU-Stadtverbands Radolfzell, hat damit gerechnet, dass seine Partei zu den Verlierern der Bundestagswahl gehört. Auch das noch schlechtere Ergebnis als vor vier Jahren sei zu erwarten gewesen: „Man kann sich in Radolfzell nicht vom Bundestrend abkoppeln.“ Seine Eindrücke am Wahlstand fasst er so zusammen: „Im Süden ist Kanzlerkandidat Laschet nicht so gut angekommen.“

Stimmauszählung der Briefwähler im Milchwerk. Bild:Gerald Jarausch | Bild: Jarausch, Gerald

Während die CDU als Partei sich nicht mehr auf eine positive Grundstimmung verlassen kann, sieht das bei ihrem Bundestagskandidaten anders aus: „Alle, die zu uns kamen, sind positiv auf Andreas Jung zu sprechen. Er liegt im Ergebnis deutlich über dem Bundesdurchschnitt und auch bei den Erststimmen in Radolfzell deutlich vorne“, sagt Poensgen.

Jung habe es nicht geschadet, ins „Team Laschet“ aufgerückt zu sein. Eines hofft Poensgen jetzt inständig, dass es zu einer Jamaika-Koalition (Schwarz-Gelb-Grün) oder einer Ampel-Koalition (Rot-Grün-Gelb) kommt. „Noch einmal eine große Koalition fände ich nicht sonderlich gut.“

Schlangestehen für die Stimmabgabe. Wie hier an der Ratoldusschule mussten die Wähler ein wenig Geduld mitbringen, weil die Coronaverordnungen nur die einzelne Stimmabgabe ermöglichten. Bild:Gerald Jarausch | Bild: Jarausch, Gerald

Zufrieden blickt Jürgen Keck, Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes und Stadtrat, nach seinem Einsatz als Wahlhelfer im Milchwerk auf die Wahlergebnisse. „Wir als gesamtes Team waren fleißig unterwegs und diese Arbeit hat sich ausgezahlt“, so Keck. Die FDP habe mit einem breit aufgestellten Programm die Bevölkerung überzeugen können.

Bundestagswahl Bundestagswahl im Wahlkreis Konstanz: Ergebnisse, Reaktionen und Entwicklungen Das könnte Sie auch interessieren

Sein Gemeinderatskollege Siegfried Lehmann von der Freien Grünen Liste ist mit dem Abschneiden seiner Partei Bündnis90/Die Grünen weniger zufrieden: „Wir haben uns natürlich mehr erhofft.“ Es wäre schön gewesen, wenn sich der Trend der Landtagswahlen auch auf die Zweitstimmen ausgewirkt hätte. Für die Koalitionsverhandlungen wünscht sich Lehmann von seiner Parte die Fokussierung auf das Wichtige: „Der Fortschritt in der Klimapolitik ist unverhandelbar.“