Aufgrund von zwei Baustellen wird der Busverkehr der Linie 105 ab sofort bis zum Mittwoch, 20. Mai, in Stahringen eingestellt. Laut Pressestelle des Landratsamtes habe der Bus aufgrund von zwei Baustellen in Stahringen, in der Kilian-Weber-Straße und auf der Bundesstraße 34 Ortseinfahrt Zur Schanz, keine Möglichkeit zu wenden. Daher enden die Busse an der Haltestelle „Bodman Seeum/Hafen“ von Stockach und Ludwigshafen kommend. In Richtung Stockach über Ludwigshafen beginnen die Fahrten dort. Die Zuganbindung mit dem Seehäsle und die Bodensee-Gürtelbahn bleibt in Stahringen erhalten. Infos sind unter (07531) 80 018 00 oder per E-Mail an regionalbus-konstanz@LRAKN.de erhältlich.