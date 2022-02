Wer kennt sie nicht, die kleine, freche, schlaue Biene Maja und ihre tierischen Freunde? Am 29. Januar sollte sie durch das Milchwerk summen und fliegen, doch die Aufführung von „Maja und die Mondblumen“ durch das Berliner Puppentheater musste verschoben werden.

Neuer Termin ist laut Pressemitteilung des Radolfzeller Kulturamts nun Sonntag, der 20. März. Es gibt zwei Vorstellungen, um 14 und um 16 Uhr. Das Theaterstück ist für Kinder ab 2 Jahren gedacht und dauert rund 45 Minuten.

Maja und die Mondblumen

Die Handlung von „Maja und die Mondblumen“: Die Biene Maja, die Blumenwiesen so sehr liebt, erfährt von einer Blume, die nur nachts im Mondschein erblüht. Die Blume soll am Sonnenschein-Bienenstock zu finden sein und ihr Nektar ist wohl eine echte Gaumenfreude.

So machen sich Maja und der ängstliche Willi des Nachts auf den weiten und gefährlichen Weg dorthin. Da sie noch nie im Dunklen geflogen sind, erschrecken sie sich über die nächtlichen Geräusche im Wald und müssen sich auch vor einem großen gefährlichen Vogel verstecken. Willi bekommt so viel Angst, dass er am liebsten wieder umkehren möchte.

Mistkäfer Ben und Spinne Tekla

Unterwegs treffen sie auf Ben, den Mistkäfer, der sehr besorgt ist, weil sich seine Mistkugel im Netz der Spinne Tekla verheddert hat. Gemeinsam schaffen sie es, die Spinne zu überlisten und wieder an den Ball zu kommen. Als sie den Sonnenschein-Bienenstock endlich finden, legt sich eine dicke Wolke über den Mond, sodass sich die Mondblumen nicht öffnen können.

Maja bittet ihre kleinen Zuschauer um Hilfe. Werden sie das Problem gemeinsam lösen können, um die wunderschönen und köstlich duftenden Mondblumen zu sehen?

Karten nur an der Tageskasse

„Maja und die Mondblumen“ wird am Sonntag, 20. März, um 14 und um 16 Uhr im Milchwerk in Radolfzell aufgeführt. Karten gibt es nur an der Tageskasse, diese ist 40 Minuten vor Beginn des Stücks geöffnet. Der Eintritt kostet 9 Euro. Für den Zutritt zum Puppentheater gelten die aktuellen Corona-Regeln. Weitere Infos zur Aufführung gibt es unter der Telefonnummer (01 75) 2 31 58 75. Und das Berliner Puppentheater stellt sich hier vor.