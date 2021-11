von Georg Lange

Die Baugenossenschaft Radolfzell (BGR) ging trotz Corona aus dem Geschäftsjahr 2020 stabil hervor. Nahezu unverändert zum Vorjahr betrug die Bilanzsumme rund 17,6 Millionen Euro – das ging aus dem Bericht des geschäftsführenden BGR-Vorsitzenden, Wolfgang Herpich, auf der Hauptversammlung im Milchwerk hervor. Der Bilanzgewinn betrug im vergangenen Geschäftsjahr 880.050 Euro. Die Genossenschaft zahlt an ihre Anteilseigner eine Dividende von vier Prozent und in einer Gesamthöhe von 37.176 Euro aus. Die Differenz in Höhe von rund 851.000 Euro fließt in die Rücklagen der Baugenossenschaft. „Die Bewirtschaftung der Wohn- und Gewerbeeinheiten ist Hauptaufgabe der Baugenossenschaft Radolfzell“, so der Aufsichtsratsvorsitzender Edgar Schwarz. Es gehe der Genossenschaft um eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung ihrer Mitglieder.

Grundmiete bei durchschnittlich 5,57 Euro pro Quadratmeter

Umfangreiche Modernisierungen und die Instandhaltung der Gebäude begreift die BGR als ihre wichtigste Aufgabe. Rund 1,4 Millionen Euro gab sie 2020 für den Erhalt ihrer Gebäude aus. Ende 2020 bewirtschaftete die BGR 639 Wohnungen und fünf Gewerbeeinheiten in eigenem Bestand. Die Mieten seien immer noch günstig, so Herpich. Unter Einbeziehung aller 50 Neubauwohnungen lag die Grundmiete bei durchschnittlich 5,57 Euro pro Quadratmeter ohne Betriebs- und Nebenkosten.

Die Baugenossenschaft Radolfzell ehrte Anteilseigner Marc Burger, Armin Kärcher, Heidi Buchegger und Peter Graf (von links) für ihre 50 Jahre andauernde Mitgliedschaft. Sie zeichnete ebenso den scheidenden Betriebswirt Jörg Hellmann (rechts) für seine 33-jährige Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Genossenschaft mit der silbernen Ehrennadel des Verbands aus.

Im vergangenen Jahr vermietete die Baugenossenschaft 27 Wohnungen, 18 Garagen und zwei Gewerberäume neu. Die Fluktuation lag bei 4,2 Prozent. Das ist halb so viel wie im Bundesdurchschnitt. Nach wie vor sei die Nachfrage nach Wohnungen groß, so Herpich. Und es bestehen zum Teil erhebliche Wartezeiten für die Wohnungsvergabe. Sie erfolge nach dem Eintrittsdatum der Mitglieder und nach der Wartezeit in der Liste der Wohnungssuchenden.

Wie wird sich die Pandemie in Zukunft auswirken?

Für Wolfgang Herpich stellt sich die Finanzlage der BGR sehr erfreulich dar. Der ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von über 888.000 Euro wurde ohne Entnahme aus den Rücklagen erzielt. Der geschäftsführende Vorsitzende beurteilt die Entwicklung in den kommenden Geschäftsjahren dank den durchgeführten und den geplanten Modernisierungen und Instandhaltungen als stabil. Insgesamt verbessere sich die Bestandsqualität und Leerstände würden auf niedrigem Niveau bleiben.

Es sei nach wie vor jedoch schwierig einzuschätzen, wie sich die Pandemie wirtschaftlich und sozial auswirken werde – vor allem, weil das Infektionsgeschehen wieder deutlich an Fahrt aufgenommen habe. Herpich nennt hier Risiken, die sich aus den Preissteigerungen durch eine Materialknappheit ergeben könnten. So könnte es zu Verzögerungen bei der Durchführung von Instandhaltungen und von Modernisierungsmaßnahmen kommen. Auch sei nicht auszuschließen, dass es zum Anstieg von Mietausfällen kommen könnte.

Mit weiteren erheblichen Investitionen ist zu rechnen

Die BGR wird auch künftig eine reine Vermietungsgenossenschaft bleiben. „Die Aufnahme neuer Geschäftsfelder ist derzeit nicht vorgesehen“, geht es aus dem Geschäftsbericht hervor. Im Sinne der Energieeinsparungen und aufgrund des demografischen Wandels sei in den nächsten Jahren weiterhin mit erheblichen Investitionen zu rechnen, so die Prognosen des Vorstands. Auch in den Neubau von Mietwohnungen möchte die BGR investieren. Hierfür stünden bereits geeignete Grundstücke zur Verfügung.