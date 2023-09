Noch ist es nicht vorbei: Bevor das Milchwerk Musik Festival, das erst 2018 in Radolfzell seine Premiere gefeiert hatte, in diesem Herbst endgültig ein Ende findet, bringen verschiedene Musiker und Bands vom 6. bis 10. September noch einmal Schwung in die Radolfzeller Veranstaltungshalle – auch am vierten Abend, wenn die Gruppe „ClockClock“ auf der Bühne stehen wird. Die Band tritt am Samstag, 9. September im Rahmen ihrer „When the sun don‘t shine-Tour“ auf.

Nach Angaben des Veranstalters Live Stage Entertainment habe sich die in Mannheim lebende Band bei einer Jam-Session kennengelernt und daraufhin beschlossen, zusammen Musik zu machen. Das Trio schließt sich aus dem Produzenten-Kollektiv Mark Vonsinn und Fabian Fieser und dem Sänger Bojan Kalajdzic zusammen.

Das Auffällige an der Gruppe ist wohl das Offensichtliche: ihr Name. Dieser sei inspiriert worden von dem Geräusch, das durch zwei aufeinandertreffende Klanghölzer entsteht. Laut den Veranstaltern handle es sich bei der Musik der Gruppe um Electro- und Popsounds. Das Trio bediene sich zusätzlich Hip-Hop-, Indie- und Rockelementen.

Tickets und Informationen

Weitere Informationen und Tickets sind online erhältlich unter Der Preis pro Ticket beträgt 34 Euro. Das Konzert ist am Samstag, 9. September, von 20 bis 22.30 Uhr.Weitere Informationen und Tickets sind online erhältlich unter https://www.milchwerk-musik-festival.de/ sowie unter https://milchwerk-radolfzell.de/

Das Ergebnis davon: „Hypnotische Pop-Melodien, energiegeladene Beats und direkt unter die Haut gehende Vocals“, so Live Stage Entertainment. Durch diese Mischung sei es ClockClock möglich, eine nahezu perfekte Gratwanderung zwischen Zeitgeist und Innovation zu vollführen.

Die Streaming-Zahlen scheinen zusätzlich für den Erfolg der Band zu sprechen: ClockClock habe über 120 Millionen Streams, drei erfolgreiche Radio-Singles und zahlreiche Hits vorzuweisen. Durch Songs wie „Sorry“, „Someone Else“ und „Brooklyn“ habe es das Musiker-Trio geschafft, zu den aufregendsten neuen Pop-Acts zu zählen.