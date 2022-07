von Sk

Zum Abitur in den Bereichen Agrarwissenschaftliches, Biotechnologisches und Technisches Gymnasium sowie in der Wirtschaftsoberschule gratuliert das Berufsschulzentrum Radolfzell allen Absolventen. Passend zum Casino-Motto der Festveranstaltung der Wirtschaftsoberschule betonte Schulleiter Markus Zähringer unter anderem die Bedingungen des erworbenen Glücks: „Während wir weder das uns zufallende Glück noch unser Glücksempfinden an sich direkt beeinflussen können, haben wir genau diese Chance beim Streben nach Glück: Aber auch beim erworbenen Glück kommt es auf Rahmenbedingungen an, die sich ständig verändern können: Sie haben in den vergangenen Jahren gebüffelt und sich zum höchsten Schulabschluss gekämpft – und dies in Krisen-Zeiten, die so unsicher sind.“ Das Ass im Ärmel, wenn nun die Karten neu gemischt werden, seien die Schüler selbst, so Zähringer.

Die Absolventen des Technischen Gymnasium: Sandro Feindler (Lob; Klassenbester), Jennifer Fischer, Julius Graf (Lob), Johannes Grebe, Ali Günal, Lisa Sophie Hartenberger, Fabian Holzwarth (Lob), Leonie Hueber (Preis; GMT-Preis), Kanyawee Kaewmanee, Anica Korherr, Annemie Längle, Danny Mokbel, Felix Nickels (Lob), Alessio Palmisano, Michele Salatino, Veronika Skripnik und Niklas Stocker (Sport-Preis). | Bild: Arne Keller

Sie haben das Biotechnologische Gymnasium geschafft: Joanna Berger (Preis; Mathe-Preis), Philipp Geiger (Klassenbester; Preis; Biotech-Preis), Isabel Golombiza, Lenard Harbour (Preis), Kim Holzmann (Preis), Isabel Huonker (Preis; Deutsch-Preis), Tim Laturner (Preis), Alicia Matthis, Sam Nasr, Marco Rehm (Lob), Schamim Safa, Niklas Sykulla (Lob) und Valentina Winterhalter (Lob). | Bild: Arne Keller

Sie freuen sich über ihre Zeugnisse aus der Wirtschaftsoberschule: Jülide Akay, Mike Bork, Mathilde Dänhardt, Gizem Dayan, Andorinha Dos Santos, Maurice Gau, Lisa Glöckler, Dilara Hönig, Aleksandra Kolodziej (Lob), Jenny-Jacqueline Leirer (Lob), Rene Reiter, Erik Richter (Lob), Finia Ritter (Lob), Larissa Ritzi (Lob), Leonard Schöpf, Niklas Schuster (Lob), Leonie Singl (Lob), Matthias Stemmer (Lob) und Julius Tusk. | Bild: Arne Keller

