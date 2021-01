Die längste Freiluftgalerie am Bodensee „aufgehängt und hochgesehen“ der Aktionsgemeinschaft Radolfzell soll in diesem Jahr unter dem Motto „Unsere Heimat – Radolfzell und Ortsteile“ im gewohnten Format in der Seestraße hängen. Anlässlich der Heimattage Baden-Württemberg in Radolfzell 2021 soll die erfolgreiche Fotoausstellung ergänzt werden, indem in der Höll- und Poststraße großformatige Aufnahmen mit Worten und Sprüchen im Dialekt angebracht werden, welche ab Frühjahr 2021 zu sehen sein werden. Dies teilte die Stadtverwaltung Radolfzell in einer Presseinformation mit.

Jeder kann Vorschläge schicken und mitmachen

Alle Bürger seien dazu aufgerufen, ihr liebstes Dialektwort oder einen Spruch im Dialekt einzureichen. Unter den Einsendungen werde eine Jury, bestehend aus Dialektkundigen, zwölf Redewendungen auswählen, die es auf die Banner schaffen. Zusammen mit der hochdeutschen Übersetzung würden diese in der Höll- und Poststraße präsentiert und sollen dort das Heimatgefühl der Radolfzeller in Wort und Schrift zum Ausdruck bringen.

Die Heimattage werden trotz der Corona-Pandemie den Jahreskalender der Stadt bestimmen. Los geht es mit der Übertragung des Neujahresempfangs der Stadt am Sonntag, 17. Januar, um 10.30 Uhr. Dieser wird bereits in diesen Tagen aufgezeichnet und dann auf Youtube und der Seite der Stadtverwaltung übertragen. Mit dabei ist auch die feierliche Übergabe der Fahne der Heimattage durch Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

So funktioniert es

Sprüche oder Worte, die die Radolfzeller Straßen noch heimischer gestalten, können bis zum 7. Februar per E-Mail an heimattage@radolfzell.de eingereicht werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Zusendung per Post: Geschäftsstelle der Heimattage, Marktplatz 2, 78315 Radolfzell am Bodensee.

Eine unterschriebene Teilnahmebestätigung ist die Voraussetzung. Diese finden sich ebenso wie die Teilnahmebedingungen unter: www.heimattage-radolfzell.de/de/service/aktuelles/freiluftgalerie