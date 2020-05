von Petra Reichle

Das Bild ist in jeder Hinsicht geschichtsträchtig – es zeigt 62 Sportlerinnen und Sportler, die im Jahre 1931 stolz mit ihrer Vereinsfahne posieren. Anlass für die Aufnahme war das Fest der Fahnenweihe, das der Turnverein Stahringen mit einem großen Festumzug und Turnfest feierte.

Teil des Familien- und Dorflebens

Der älteste Zeitzeuge Stahringens, Johann Sauter (Jahrgang 1924), erinnert sich noch gut an die Anfänge des Vereins. Der Name Sauter ist genauso eng mit der mittlerweile 100-jährigen Geschichte des Vereins verbunden wie auch die Namen Weber, Birr, Drexler, Merk, Schmid und viele mehr. Über Generationen hinweg ist der Verein bis heute Teil des Familien- und Dorflebens und steht genauso wie vor 100 Jahren für Gemeinschaft und ehrenamtliches Engagement weit über den Sport hinaus.

Eine der ältesten Aufnahmen zeigt die Stahringer Turner im Juli 1927 im Rahmen des Preisturnens in Meßkirch. Begleitet wurden die Turner von ihrem Spielmannszug, bestehend u. a. aus den Pfeifern Karl Korherr und Peter Sauter, sowie den Trommlern Stefan und Alfons Weber (1. Reihe). Karl Birr, auf dessen Initiative der Turnverein 1920 gegründet wurde, posiert in der Mitte der 2. Reihe von hinten. | Bild: TSV Stahringen

Gegründet wurde der Verein im September 1920 als „Turnverein Stahringen„ auf Initiative von Karl Birr. Zu den ersten sportlichen Tätigkeiten zählte das gemeinsame Turnen am Barren. Auch der Schulhof diente bald als Übungsstätte, genauso wie die heutige Hauptstraße, auf der von der Dorflinde bis hin zur Dorfmitte 100-Meter-Läufe durchgeführt wurden. Fest mit dem Vereinsleben verbunden waren in den ersten Vereinsjahren Turnfeste, zu denen die Stahringer Turner bis nach Offenburg reisten.

Wiedergründung im Jahr 1958

Im Sommer 1939 trat der Verein ein letztes Mal bei einem Turnfest an die Öffentlichkeit, bevor das Vereinsleben durch die politischen Umwälzungen für viele Jahre ruhen musste. „Die Wiedergründung des Turnvereins Stahringen am 6. Januar 1958 war vor allem der Initiative der Brüder Bernd, Willi und Felix Mohr zu verdanken“, erinnert sich Walter Drexler.

Wie bei anderen Vereinen war auch in Stahringen das Geräteturnen im Laufe der Jahre von der Leichtathletik immer mehr zurückgedrängt worden. Mit der Wiedergründung des Vereins nahmen die Stahringer Leichtathleten erfolgreich an lokalen und internationalen Meisterschaften teil.

Die Dorfjugend im Jahre 1958 auf einer Dorfwiese, hier wurde bis zur Einweihung des Sportplatzes Fußball gespielt. In der ersten Reihe sitzt Walter Drexler (2. von links), der den TSV jahrzehntelang als Fußballer und Jugendtrainer prägte. | Bild: TSV Stahringen

„Das Engagement der Brüder Mohr, insbesondere unseres im Jahre 2018 verstorbenen Ehrenmitglieds Bernd Mohr, hat unseren Verein über Jahrzehnte hinweg geprägt und unsere Leichtathleten zu großen Erfolgen geführt“, ergänzt Drexler.

Auch Walter Drexler ist Ehrenmitglied des Vereins, neben seinen Verdiensten als Fußballer und Jugendtrainer organisiert Drexler seit über 40 Jahren die weit über die Ortsgrenzen hinaus beliebte Bildersuchwanderung. Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Vereins ist die Generalversammlung im März 1968. Neben der Leichtathletik sollten auch die Fußballer in den Verein integriert werden, was zu einer kontroversen Diskussion in der Versammlung führte.

Johann Sauter leitet Gesamtverein

„Dass es gelang, aus dem bisherigen Turnverein und einer Abteilung Fußball einen gemeinsamen Verein entstehen zu lassen, ist vor allem Johann Sauter zu verdanken“, berichtet Werner Merk, Ehrenmitglied und langjähriger Vorsitzender. Der Turnverein wird in „Turn- und Sportverein Stahringen 1920/58“ umbenannt und Johann Sauter zum 1. Vorstand des neugegründeten Gesamtvereins gewählt. Seither besteht der Turn- und Sportverein (TSV) aus einem Gesamtvorstand und den beiden Abteilungen Turnen/Leichtathletik und Fußball.

Auch die Tatsache, dass nach vielen Jahren Training auf den Wiesen in und um Stahringen im Jahre 1968 der Sportplatz auf der Homburg eingeweiht werden konnte, ist dem Idealismus und dem Engagement der Mitglieder zu verdanken. Der Sportplatz wurde in unzähligen Arbeitsstunden geschaffen. Unvergesslich auch seine Einweihung – der Gemeinderat trat in einem Fußballspiel gegen den Narrenverein an, Schiedsrichter war Pfarrer Heinz Oettinger.

Im Jahre 1968 wurde der Sportplatz auf der Homburg mit einem Freundschaftsspiel zwischen dem Gemeinderat und dem Narrenverein eingeweiht. Schiedsrichter war der damalige Pfarrer Heinz Oettinger (4. von links). Für den Narrenverein trat auch Johann Sauter an (2. von rechts), der kurze Zeit später zum ersten Vorsitzenden gewählt wurde. Schirmherr dieses Spiels war Bürgermeister Gallus Hirling (mit Hosenträgern), links neben ihm Hans Walk, sein Stellvertreter, der wesentlichen Anteil an der Verwirklichung des Traums von einem eigenen Sportplatz hatte. | Bild: TSV Stahringen

Neben Sport sind es vor allem der Idealismus und die Gemeinschaft, die den Verein tragen. So auch Mitte der 1990er-Jahre, als das Vereinsheim kurz vor den Feierlichkeiten zum 75-jährigen Vereinsjubiläum fast vollständig niederbrannte. Dank einer beispiellosen Demonstration von ehrenamtlichem Engagement und der Unterstützung der Einwohnerschaft konnte bereits im September 1997 das in Eigenarbeit errichtete TSV-Heim eingeweiht werden.

Aktuell 549 Vereinsmitglieder

„Heute bietet unser Verein neben Fußball und Leichtathletik auch ein breites Angebot an Gymnastik-, Fitness- und Aerobicgruppen für alle Altersklassen, sowie eine Volleyball- und Radsportgruppe“, sagt Olav Kromrey, Vorsitzender des TSV. „Unser Verein hat aktuell 549 Mitglieder, das heißt fast die Hälte der Einwohner. Neben dem gemeinsamen Sport sind auch unsere Veranstaltungen wie die Bildersuchwanderung oder das Volleyballturnier ein unverzichtbarer Teil unserer Dorfgemeinschaft“, ergänzt er.

Der Vorstand des TSV im März 2020 vor dem Vereinsheim auf dem Homburg-Sportplatz (hintere Reihe von links): Thomas Schmid, Stefanie Balla, Manuela Schmid, Stefanie Klepser (2. Vorsitzende), Olav Kromrey (1. Vorsitzender), Erich Frey, Katrin Merk, Niclas Kromrey. Vordere Reihe von links: Denise Drexler, Silke Richter, Sabrina Honsell und Raimund Sälinger. Es fehlen Dominik Birr und Patrick Wiest. | Bild: Petra Reichle

„1931 hat die Dorfgemeinschaft das Fest der Fahnenweihe gefeiert. Auch unser 100-jähriges Jubiläum soll ein unvergessliches Ereignis für das ganze Dorf werden und unsere Geschichte gebührend würdigen“, sagt Stefanie Klepser, stellvertretende Vorsitzende. „Angesichts der Corona-Krise werden wir unser Jubiläumsfest auf einen Termin im kommenden Jahr verschieben, den wir in Kürze bekannt geben werden“, so Klepser.