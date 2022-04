von Petra Reichle

Kinder und Jugendliche mussten in den vergangenen beiden Jahren auf vieles verzichten. Auch der Sport und die Gemeinschaft kamen viel zu kurz. Deshalb möchte ihnen der Turn- und Sportverein Stahringen die Möglichkeit geben, einen Teil der Osterferien in einem Fußballcamp zu verbringen.

Sie werden das von dem Anbieter „deinfussballcamp“ organisierte Angebot auf den Homburg-Sportplatz holen. „Im Fussballcamp können die Kinder und Jugendlichen nicht nur gemeinsam trainieren, sondern auch die Bewegung und den Spaß an der frischen Luft genießen“, erklärt Niclas Kromrey, Jugendleiter der Abteilung Fußball des TSV Stahringen.

Kinder ab sechs Jahren sind willkommen

Im Fußballcamp können Mädchen und Jungen der Bambini-Klasse, also ab einem Alter von sechs Jahren, bis hin zur C-Jugend teilnehmen. „Schießen, Passen, aber auch Tricksen sowie Dribbeln werden ebenso trainiert wie Übungen zur Koordination, Ausdauer und Schnelligkeit mithilfe neuester Trainingsmethoden“, verspricht Kromrey.

Neben dem kind- und altersgerechten Training soll aber auch das Spiel nicht zu kurz kommen. So werden auch Minispiele und kleine Turniere im Rahmen des Camps ausgerichtet. Ein Höhepunkt des Camps wird der Besuch des Känguru-Maskottchens Skippy sein.

Auf der Suche nach weiterem Fußball-Nachwuchs

„Der Fußball-Nachwuchs des TSV Stahringen spielt schon seit Jahren in Spielgemeinschaften mit den Nachbargemeinden Bodman-Ludwigshafen, Espasingen und Wahlwies“, so Kromrey. Der TSV sei seit einiger Zeit proaktiv in der Förderung und dem Ausbau des Kinder- und Jugendfußballs.

Im Jahr 2020 wurde eine neue Bambini-Mannschaft gegründet. Die Ausrichtung soll die Sichtbarkeit des Fußballs in Stahringen und den Nachbargemeinden steigern und neue Spieler für die Gemeinschaften gewinnen.

Nicht nur beim Fußballcamp, sondern auch in den Spielgemeinschaften des TSV Stahringen sind Kinder und Jugendliche willkommen. Mehr Informationen zum Verein und zur Anmeldung zum Fußballcamp finden sich auf der Internetseite www.tsv-stahringen.de.