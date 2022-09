Der Radolfzeller war als Bundeswehrsoldat im Olympischen Dorf tätig. Zur Trauerfeier am 50. Jahrestag des Attentats ist er spontan nach München gefahren, denn die Ereignisse von damals lassen ihn bis heute nicht los.

Das Datum 5. September 1972 hat sich in das Gehirn von Wolfgang Drobig eingebrannt. An dem Tag zerstoben mit dem tödlichen Attentat auf die israelischen Sportler bei den Olympischen Spielen in München sämtliche Hoffnungen auf glückliche und