Ob Schlager, Austro-Pop oder harter Metal: Beim Milchwerk Musik Festival gibt es nicht nur große Künstler, sondern auch eine abwechslungsreiche musikalische Bandbreite. Bereits zum vierten Mal findet das Festival vom 5. bis 11. September in Radolfzell statt. Der SÜDKURIER lädt gemeinsam mit dem Veranstalter Live Stage Entertainment zu drei exklusiven Backstage-Führungen ein.

Drei Konzerte stehen zur Auswahl

Jeweils zehn SÜDKURIER-Leser haben nicht nur die Möglichkeit, das Konzert von Seiler und Speer am Montag, 5. September, den Auftritt von Schlager-Legende Matthias Reim am Mittwoch, 7. September, oder die Show von Metal-Königin Doro am Sonntag, 11. September, gratis zu besuchen.

Sie bekommen auch vorab eine Führung durch den Backstage-Bereich und können hinter die Kulissen der Bühnenproduktion blicken. Die Führungen beginnen jeweils um 17.30 Uhr. Konzertbeginn ist um 20 Uhr.

Die Metal-Sängerin Doro Pesch steht seit fast 40 Jahren auf der Bühne. Auch in Radolfzell hat sie schon einmal zahlreiche Fans mit ihrer Energie mitgerissen. | Bild: Jarausch, Gerald

Nicht versprechen, aber auch nicht ganz ausschließen möchte der Veranstalter ein Treffen mit den Künstlern. „Das hängt vom Zeitplan ab“, sagt Wolfgang Frey von Live Stage Entertainment. So oder so wird es für die jeweils zehn glücklichen Gewinner spannende Einblicke in die Vorbereitungen eines Konzertes geben. Sie werden sehen, wo sich die Musiker aufhalten, und wie der Backstage-Bereich organisiert ist. Wolfgang Frey wird die Tour leiten.

So können Sie dabei sein Teilnahme Um an der Führung „Backstage beim Milchwerk Musik Festival“ bei Seiler und Speer am 5. September, Matthias Reim am 7. September, oder Doro am 11. September teilzunehmen, die jeweils um 17.30 Uhr beginnt, müssen Sie SÜDKURIER-Abonnent sein – also entweder die Zeitung abonniert haben oder ein Digitalabo auf suedkurier.de haben. Abo Das SÜDKURIER Web & App Flex-Abonnement ist die ersten 30 Tage gratis, anschließend kostet es 9,99 Euro pro Monat. Hier geht‘s zum Abo: https://abonnieren.suedkurier.de So geht es Zeitungsabonnenten müssen sich online anmelden. Auf der Gewinnspielseite melden Sie sich mit den SÜDKURIER-Zugangsdaten an und füllen das Formular aus. Hier geht es zum Gewinnspiel: www.meinSK.de/milchwerk2022 . Teilnahmeschluss ist Donnerstag, 1. September, um 12 Uhr. Die Gewinner werden anschließend mitgeteilt.

In Österreich sind sie aus den Charts fast nicht mehr wegzudenken: Beim Milchwerk Musik Festival spielt das Austropop-Duo Seiler und Speer ihr einziges Konzert im Süden Baden-Württembergs. Mit einer aufwändigen Produktion kommen der Komiker und Schauspieler Christopher Seiler und Filmemacher Bernhard Speer nach Radolfzell. Schlager-Star Matthias Reim ist in der Region zu Hause und spielt auf vielfachem Wunsch bereits das zweite Mal beim Milchwerk Musik Festival. In diesem Jahr will er sein 30-jähriges Bühnenjubiläum nachholen und hat seine alten und neuen Hits im Gepäck.

Das Duo Seiler und Speer ist in Österreich ein gern gesehener Gast auf Festival-Bühnen. Sie spielen zum ersten Mal in Radolfzell. | Bild: (© Favourite! Sus

Auch eine alte Bekannte in Radolfzell ist die Doro Pesch, die sich auf ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum vorbereitet, welches sie 2023 feiert. Zusammen mit ihrer Metal-Band wird sie das Milchwerk zum Beben bringen. Denn auch nach so viele Jahren ist die 58-Jährige noch kein bisschen müde.

Für Johannes Oerding gibt es noch Restkarten

Beim Milchwerk Musik Festival außerdem auftreten wird Johannes Oerding. Er steht am Donnerstag, 8. September, und für sein Konzert gibt es nur noch wenige Restkarten. Für einen musikalisch außergewöhnlichen Abend soll die Opern-Band The Cast am Freitag, 9. September, sorgen.

Die Gruppe besteht ausschließlich aus professionellen Opernsängern. Diese zeigen eine Mischung aus Klassik und Unterhaltungsmusik. Jüngster auf der Bühne ist Schauspieler und Sänger Aaron Keller aus Überlingen, der zusammen mit Freunden am Samstag, 10. September, im Milchwerk auftreten wird.

Karten für alle Konzerte gibt es online unter www.reservix.de