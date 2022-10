von Georg Lange

Viele Kompromisse, kurzfristige Entscheidungen und ein Fahren auf Sicht. Mit diesen Worten beschrieb der Vorsitzende des Skiclub Radolfzell, Martin Ritsche, sein Handlungsrepertoire während der nunmehr zweieinhalb Jahre andauernden Pandemie. In Anbetracht dessen, dass der Verein ein Sportangebot für die Wintersaison bereit hält und diese in Zeiten stärkster Restriktionen fiel, hat der Skiclub die Gesundheitskrise fast schon bewundernswert überstanden.

In diesem Sommer feierte er mit einem großen Fest sein 100-jähriges Bestehen nach. Nun steht der traditionsreiche und beliebte Club wieder wie gewohnt am Startblock: Mit seinem Brettle- und Christkindlemarkt, mit Gymnastik und mit einem prall gefüllten Sack voller Angebote für den Wintersportler.

Ein Rekordergebnis 2020

Auf der Jahreshauptversammlung im Turnerheim auf der Mettnau holte der Vorstand des Skiclubs Radolfzell seinen Geschäftsbericht der letzten beiden Geschäftsjahre nach und gab auch einen Ausblick auf die Saison 2022/23 mit neuen Angeboten. „Wir hatten 2019 mit dem Brettle- und Christkindlemarkt in eine Supersaison gestartet. Eine Saison die eigentlich rekordverdächtig war“, so der erste Vorsitzende, Martin Ritsche in der Hauptversammlung.

Wirtschaftlich betrachtet habe der Skiclub die Saison 2019/20 mit einem Rekordergebnis abgeschlossen. Auch der Zulauf für die fünf Ausfahrten nach Savognin im schweizerischen Graubünden war mit jeweils bis zu 200 Skischülern enorm. Es folgten Camps und Lager bis die Frühjahrssaison durch die Pandemie jäh unterbrochen wurde.

Sommerfest kommt bei den Mitgliedern an

Sämtliche Veranstaltungen wurden in der Folgesaison 2020/21 vom Skiclub abgesagt. Darunter auch die für den Club lukrativen Einnahmequellen aus dem Christkindle- und dem Brettlemarkt. Trotz Zuschüsse vom Sportbund, der Stadt und dem Landkreis verbuchte der Skiclub im Geschäftsjahr 2020/21 ein kleines Minus. Dieses konnte jedoch von den Vereinsreserven gedeckt werden.

Durch den wieder möglich gewordenen Brettlemarkt im letzten Jahr schloss der Skiclub sein Geschäftsjahr 2021/22 mit einem kleinen Gewinn ab. Die Reserven erlaubten das erfolgreiche angenommene Sommerfest zum 100-jährigen Bestehen des Clubs in diesem Jahr zu finanzieren. „Wir stehen gut da und die Finanzen sind geordnet“, schloss Wolfgang Frei seinen Geschäftsbericht.

Radolfzell Skiparty im Hochsommer: Skiclub feiert seinen 100. Geburtstag Das könnte Sie auch interessieren

Und mit der neuen Saison könnten die Reserven durch die Mitgliedsbeiträge und die Veranstaltungen wieder gefüllt werden. „Der Club steht solide da“, legte auch Martin Ritsche den Finanzbericht seines Kassiers aus: Und trotz der allgemeinen Verteuerungen sollten die Preise für die Clubangebote stabil bleiben, verspricht der Vorsitzende.

Der Vorstand Die Mitglieder des Skiclub Radolfzell wählten einen neuen Vorstand: Martin Ritsche (erster Vorsitzender), Holger Sugg (zweiter Vorsitzender), Wolfgang Frei (Kassenwart), Leonie Auer (Schriftführerin und Presse), Thomas Härtwig (Sportwart), Marion Auer (Skischule), Maurice Deufel (Jugendwart) Marion Ellenson und Holger Sugg (Snowboard), Laura Petteck (Inklusion), Hans-Jürgen Lehmann (Veranstaltung und Mitgliederverwaltung), Felix Fröhlich und Paul Knödler (Digitalisierung) sowie Kai Genter (Organisation). Skigymnastik Die vom Club angebotene Skigymnastik hilft Verletzungen vorzubeugen. Kinder können Montags in der Tegginger-Halle die Ausdauer und Beweglichkeit ab 18 Uhr trainieren. Jeden Dienstag werden in der Tegginger-Halle Jugendliche und Erwachsene ab 20 Uhr vom Verein für den Wintersport vorbereitet.

Auf der Sportlerehrung im Milchwerk erhielt der Skiclub eine Sportplakette des Bundespräsidenten zum 100-jährigen Bestehen des Vereins. Zudem wurde der Skiclub bei seinem Jubiläumsfest vom Deutschen Skiverband, dem Badischen Sportbund und dem Skiverband Schwarzwald geehrt und ausgezeichnet. Aktuell organisiert der Skiclub seine Wintersaison wie es seine Mitglieder aus vorpandemischer Zeit gewohnt sind. Mit zwei Neuerungen im Angebot.

Immer auf Nummer sicher beim Rennsport (im Uhrzeigersinn bei der grünumrandeten Sportbrille: Emma Rentsch, Valerie Alder, Sonja Zhuravel, Ina Härtwig, Niklas Stocker, Thomas Härtwig, Leo Heierler, Vivien Alder). | Bild: Skiclub Radolfzell

Für die kommende Wintersaison 2021/22 wird ein interdisziplinärer Schneekindergarten für Kinder im Alter von vier und fünf Jahren eingeführt. Interdisziplinär meint hier ein gleichzeitiges Angebot für den Ski- und Snowboardsport für die vier- und fünfjährigen mit viel Spaß im Schnee. Hierfür hat der Skiclub nicht nur den Betreuungsschlüssel erhöht, sondern auch einige Snowboards für die kleinsten Skischüler angeschafft. Zudem wurde bei den Vorstandswahlen das Ressort Inklusion für den Skisport geschaffen.

Brettlemarkt im Milchwerk

Bereit für den Schnee startet der Skiclub in die neue Wintersaison. Für seine Mitglieder hälte er ein prall gefülltes Programm aus Camps, Meisterschaften, Wochenendausflügen, Skischule und vorbereitende Gymnastik für Kinder und Erwachsene bereit.

Die Saison eröffnet der Skiclub mit dem Brettlemarkt am Samstag, 22. Oktober, im Milchwerk Radolfzell. Die Warenannahme erfolgt zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr. Der Warenverkauf beginnt um 14 Uhr und endet um 15.30 Uhr. Weitere Informationen unter www.skiclub.radolfzell.de. Auf diesem Portal erfolgt auch die Online-Buchung für die Angebote des Skiclubs Radolfzell im Internet.