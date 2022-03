von Marina Kupferschmid

Radolfzell-Böhringen – Schulranzen in die Ecke, die Räuberklamotten an und nichts wie raus auf „seine Kleewiese“. Das ist für den Erstklässler Moritz jeden Tag das Wichtigste, seit er im vergangenen Jahr auf dem Spielplatz neben dem städtischen Kinderhaus ein fünfblättriges Kleeblatt entdeckte. Vor wenigen Tagen wieder Freudenschreie in einer anderen Ecke von Böhringen: ein sechsblättriges Exemplar – es ist sein zweites!

Radolfzell Auszeichnung für Digitalisierungskonzept: BSZ Radolfzell wird Vorreiterschule Das könnte Sie auch interessieren

Die Chancen sind gering

Das Glück fällt dem kleinen Moritz offenbar vor die Füße. Allein die Wahrscheinlichkeit, ein vierblättriges Kleeblatt zu finden, liegt neueren Studien zufolge bei 1:5000. Wir reden hier nicht von Glücksklee, dessen Samen man kaufen kann und der hundertprozentig vierblättrige Blätter hervorbringt. Der echte Klee heißt Trifolium – da steckt die Dreiblättrigkeit schon im Namen.

Kleeblätter Die mit Abstand häufigsten Kleearten in unseren Wiesen und Gärten sind Wiesen-Klee und Weißklee. Beide können vier- und mehrblättrige Kleeblätter hervorbringen. Bisher ist nicht eindeutig geklärt, ob es sich bei dem Phänomen um eine genetische oder umweltbedingte Ursache handelt. Foscher der University of Georgia haben ein selten auftretendes Gen entdeckt, welches das dreiblättrige Kleeblatt in ein vierblättriges verwandelt. Sie vermuten, dass die Blattenwicklung stark von Umweltfaktoren abhängt. Es gibt bisher keine wissenschaftlichen Untersuchungen zur Häufigkeit des Vorkommens von vierblättrigem Klee. Sammler berichten von verschiedenen Quoten. Zwei Berner Kleeblattenthusiasten haben 2017 selbst eine Studie durchgeführt. Sie suchten an 35 Orten in sechs verschiedenen europäischen Ländern. Nach ihren Funden kommt auf 5000 dreiblättrige Kleeblätter ein vierblättriges Blatt. Damit haben sie die Fundrate verdoppelt, die bisher auf 1:10.000 geschätzt wurde. Während ihrer Aufnahmen fanden die beiden auch Pflanzen mit sechs- bis achtteiligen Blättern.

Was vielen ein Leben lang nicht gelingt, schafft Moritz oft mehrfach in einer Stunde „Ich finde immer wieder vierblättrige und auch fünfblättrige Kleeblätter“, verkündet der Siebenjährige stolz. „Aber wo genau, wird nicht verraten“, macht der Blondschopf im Schrebergarten der Familie spitzbübisch klar und wirft seiner Mutter Marleen Edelmann einen flehenden Blick zu.

Moritz teilt sein Glück gerne

Er verschwindet kurz und kommt mit einem Bilderrahmen zurück, der mit über 100 gepressten mehrblättrigen Kleefunden bestückt ist. Jedes vierblättrige darin verheißt ihm Glück, jedes fünfblättrige steht für Ruhm und sechsblättrige sollen Reichtum bringen. Von alledem kann Moritz nicht genug bekommen, denn von Anfang an verteilt er sein Glück mit vollen Händen.

Besonders stolz ist der kleine Moritz aus Böhringen auf seine sechsblättrigen Kleeblätter – zwei echte Sensationsfunde für seine beachtliche Sammlung. | Bild: Marleen Edelmann

Er bastelt Schlüsselanhänger, verschenkt sie an Familienmitglieder, Freunde und Nachbarn und löst damit großes Entzücken aus. „Das ist einfach schön, wie sich alle freuen und ich muss einfach immer raus auf die Wiese“, beschreibt der kleine Kleesammler seinen Drang alles Grün zu durchkämmen. „Ich habe mir natürlich gemerkt, wo ich das sechsblättrige Kleeblatt gefunden habe und bin gespannt, ob es nachwächst“, verrät er.

Für die Familie ein Rätsel

Für die Familie ist Moritz großes Gespür für das Glück ein Rätsel. „Wenn wir zusammen unterwegs sind und nach Glücksexemplaren Ausschau halten, wird meist nur Moritz fündig“, berichtet Marleen Edelmann. Sie kann sich das nur mit seiner Liebe zur Natur und einem ganz besonderen Blick für Details erklären.

Radolfzell Kommt nicht nur im Kino vor: Feuerwehr rettet Katze Ida vom Baum Das könnte Sie auch interessieren

Außerdem hat sie recherchiert und in Erfahrung gebracht, dass man, um mehrfach fündig zu werden, an den richtigen Standorten suchen muss. „Wenn man erst einmal ein vierblättriges Kleeblatt gefunden hat, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man in der Nähe weitere mehrblättrige Exemplare findet“, erklärt sie.

Glück kann man immer brauchen

Auf die Frage, wie Glück für ihn aussieht und was er sich wünschen würde, zuckt Moritz mit den Schultern. Er wird langsam ungeduldig, will wieder auf die Wiese. Und was verbinden wir mit Glück? Unstrittig ist, dass wir derzeit besonders viel Glück brauchen.

Radolfzell Stahringen feiert Anna-Lena Forster: Ortschaftsrat lädt zu Fest für Medaillen-Gewinnerin ein Das könnte Sie auch interessieren

Denn das Wort Glück, von mittelhochdeutsch glücke/gelücke, bedeutet ursprünglich „Art, wie etwas ausgeht“ – Glück als der günstigste Ausgang eines Ereignisses. Und darauf dürften wir in Zeiten von Corona und Krieg in der Ukraine doch alle hoffen.