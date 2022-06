Es ist ein Projekt, das die Teggingerschule schon lange umsetzen will: Der Schulhof soll hergerichtet und für die Schüler aufgewertet werden – „weil das auf den ersten Blick so eine Betonwüste ist“, wie Schulleiter Norbert Schaible erklärt. Man habe dafür bereits über den Freundes- und Förderverein Geld gesammelt und auch einiges zusammengespart. Erst vor ein paar Wochen fand wieder ein Spendenlauf an der Schule statt, an dem über 126 Teilnehmer über 3000 Euro erlaufen hatten. „Das ist eine Rekordteilnahme“, freut sich Schaible.

Zur Aufwertung wurden bereits Tretautos angeschafft. Doch für große Umbaumaßnahmen reicht das gesammelte Geld nicht – alleine für die Anschaffung von einzelnen Spielgeräten würden schnell mehrere Zehntausend Euro anfallen, berichtet der Schulleiter.

Stadt will Hauptteil der Kosten übernehmen

Doch die Schule soll nicht alleine für die Verschönerung zuständig sein: „Der Hauptanteil der Kosten wird über den städtischen Haushalt finanziert werden“, teilt Brigitte Reichmann, Leiterin des städtischen Fachbereiches Bildung, Jugend und Sport, auf SÜDKURIER-Nachfrage mit. Eine Neugestaltung des Schulhofes macht laut ihr aber erst Sinn, wenn die geplanten Sanierungsarbeiten am Gebäude der Teggingerschule abgeschlossen sind – denn diese hätten Auswirkungen auf den Zustand des Außengeländes.

Sanierung der Teggingerschule Die Stadt Radolfzell hat eine Priorisierungsliste für Baumaßnahmen an den Bildungseinrichtungen erstellt. Ganz oben steht dabei die Teggingerschule. Dort ist unter anderem der Ausbau der IT-Verkabelung und eine bauliche und energetische Sanierung geplant. Laut Brigitte Reichmann belaufen sich die Kosten der Maßnahmen laut einer Schätzung auf 1,8 Millionen Euro. Erste Maßnahmen sind im Haushalt 2022 eingeplant und werden diesen Sommer durchgeführt, so die Leiterin des städtischen Fachbereiches Bildung, Jugend und Sport. Es sei angedacht, die weiteren Bauabschnitte in den kommenden Jahren durchzuführen. Aber: „Die konkrete Umsetzung muss, in Abhängigkeit von anderen dringenden Projekten in der Stadt, im Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsplanberatungen diskutiert und beschlossen werden.“

„Die Gestaltung des Schulhofes ist in der mittelfristigen Finanzplanung für 2026 und die Folgejahre eingeplant, der genaue Zeitpunkt wird in Abhängigkeit des Baufortschritts der Sanierung und eben in Frage der Priorität innerhalb des städtischen Haushalts vom Gemeinderat festgelegt“, so Reichmann. Begleitet werden soll die Neugestaltung von der Abteilung Landschaft und Gewässer. Die konkreten Vorarbeiten, etwa Planungen und Kostenabschätzungen, würden aber voraussichtlich frühestens im Jahr 2023 beginnen.

Arbeitsgruppe erarbeitet Ideen

Mit den Mitteln, die die Teggingerschule für die Neugestaltung sammelt, kann laut Reichmann ein Teil der Anliegen der Schule umgesetzt werden. „Eine Beteiligung der Schüler in Fragen der Gestaltung und der Durchführung von Spendenaktionen dient insbesondere auch der Identifikation der Schule mit der Neugestaltung des Schulhofes und ist erfahrungsgemäß beim Erhalt der neuen Anlagen hilfreich“, teilt sie mit.

Radolfzell Jetzt tut sich was: Der Neubau der Ratoldushalle landet auf Platz drei der Priorisierungsliste Das könnte Sie auch interessieren

Wie Schulleiter Norbert Schaible berichtet, ist eine Arbeitsgruppe mit der Ideensammlung für die Umgestaltung beschäftigt. Und die Vorschläge sind vielfältig. Schaible zählt einige mögliche Verbesserungen auf: So könnten Spielgeräte aufgestellt und Begrünungsaktionen auf dem Gelände durchgeführt werden – zum Beispiel könnte ein Schulgarten eingerichtet werden.

Teilweise ist der Hof zwar überschattet, laut dem Schulleiter reichen die Bäume aber nicht aus. | Bild: Marinovic, Laura

Freiflächen sollen trotzdem bleiben

Auch Sonnensegel wären sinnvoll, damit die Sonne nicht mehr so stark auf den betonierten Hof hinab brennt. Zwar beschatten Bäume zum Teil das Gelände, das sei aber noch zu wenig, so Schaible.

Bodensee Windräder am Bodensee: Wie Befürworter und Gegner sich positionieren Das könnte Sie auch interessieren

Zugebaut werden soll der Schulhof dabei aber laut Schaible am besten nicht. Die freien Flächen würden sich zum Beispiel zum Fangen spielen und für Fußball eignen, berichtet der Schulleiter. Womöglich lasse sich sogar ein durchgängiger freier Weg um die Schule herum einrichten, auf dem Roller, Rad oder Tretauto gefahren werden kann.

Die Tretautos, die für die Schüler angeschafft wurden. | Bild: Marinovic, Laura

Hof soll ein pädagogischer Raum bleiben

„Ich will, dass der Hof attraktiv ist für die Schüler“, fasst es der Schulleiter zusammen – und zwar auch nur für diese. Andere Gruppen sollen durch die Verschönerungen nicht angelockt werden und er will auch nicht, dass der Schulhof von der Stadt zu einem öffentlichen Platz erklärt wird, den alle nutzen können. „Das muss ein pädagogischer Raum bleiben“, betont er seine Ansicht.

Denn Norbert Schaible hat schlechte Erfahrungen gemacht. Als er 2014 an die Teggingerschule kam, sei es auf dem Schulhof immer wieder zu unschönen Szenen gekommen. „Das war ein rechtsfreier Raum“, erinnert er sich. Schon ab dem Mittag hätten sich Gruppen von Jugendlichen dort getroffen und nachts sei es zu Feiern und Randalen mit Vandalismus auf dem Platz gekommen. 2018 hatte der SÜDKURIER ausführlich von den Problemen berichtet, darunter Müll, Scherben und Utensilien für Drogenkonsum auf dem Gelände, Lärm und Zerstörung.

Zaun bereitet Problemen ein Ende

Eltern und Schulleitung setzten sich darum schließlich für einen mannshohen Zaun um das Schulgelände ein, um unerwünschte Besucher draußen zu halten. Der Zaun ist mittlerweile da und laut Norbert Schaible gibt es nun auch keine Probleme mehr. Nun will der Schulleiter verhindern, dass sie wieder von vorne beginnen – gleichzeitig aber dafür sorgen, dass seine Schüler sich wohler fühlen.