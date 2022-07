von pm

Eine Woche, nachdem die Radolfzeller Stadtverwaltung das Wasser am Wasserspielplatz in der Karl-Wolf-Straße aufgrund einer erhöhten Keimbelastung abgestellt hat, können Kinder dort wieder unbeschwert im kühlen Nass spielen.

Wie die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wurden die unterirdischen Zisternen des sorgfältig gereinigt und der Spielplatz in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wieder vollständig in Betrieb genommen. Eine Überprüfung des Wassers habe nach der Säuberung ergeben, dass die zuvor festgestellte erhöhte Keimbelastung nicht mehr vorhanden sei.

Sicherheitsvorkehrungen werden getroffen

In der vergangenen Woche war an dem Spielplatz bei einer der engmaschigen Kontrollen der Wasserqualität von städtischen Mitarbeitern eine Belastung oberhalb der Grenzwerte festgestellt worden. Vermutet wurde damals, dass durch vorangegangene starke Niederschläge Keime in die Zisternen oder den See gewaschen worden waren. Laut der Stadt haben unmittelbar eingeleitete Untersuchungen nun ergeben, dass tatsächlich mit großer Wahrscheinlichkeit verunreinigtes Wasser durch den Regen in die Zisterne gespült wurde.

Radolfzell Wo könnten in Radolfzell welche öffentlichen Sportangebote entstehen? Das wird derzeit geprüft Das könnte Sie auch interessieren

Um in Zukunft zu verhindern, dass sich dies wiederholt, würden städtische Mitarbeiter vorsorglich eine bauliche Änderung am Leitungssystem vornehmen. Zudem werde ab sofort eine noch engmaschigere Kontrolle der Wasserqualität in einem Intervall von 14 Tagen durchgeführt. „Die Sicherheit der spielenden Kinder hat für uns höchste Priorität“, wird Oberbürgermeister Simon Gröger zu den Maßnahmen zitiert.