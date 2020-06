Wie geht es mit dem Seezugang nach der Beendigung des Projektes Seetorquerung nun weiter? OB Martin Staab kündigte im Ausschuss für Planung, Umwelt und Technik Gespräche mit der deutschen Bahn für Anfang August an. „Es sollte aus einem Guss kommen, was wir unten machen und die Bahn oben“, sagte er.

Die jetzige Unterkunft werde laut Staab aus Sicht der Bahn noch 30 Jahre ihren Dienst tun. „Aber wir brauchen mehr Licht und Helligkeit“, forderte Staab. Zudem gab er zu überlegen, ob es sinnvoll sei, dass man erst vier Stufen zum Bahnhof nach oben steigen müsse, um danach weitere Stufen hinab und wieder hinauf zu den Gleisen zu erklimmen habe. Auch die Fotobox an der Front des jetzigen Bahnhofs sei seiner Ansicht nach keine optische Schönheit.

Beispiel Maggi-Tunnel

Eine andere Idee brachte Siegfried Lehmann (FGL) ins Spiel: Er sprach sich dafür aus, dass die Bahn eine ähnliche Verschönerung wie die Maggi-Unterführung in Singen erfahre. Dort haben Schüler den Tunnel mit Kunst gestalterisch aufgebessert.

Gerade mit Blick auf die in 2021 stattfindenden Heimattage in Radolfzell sei dies zu überdenken. „Dort erwarten wir viel mehr Besucher und eine temporäre Aufwertung des Seezugangs wäre wünschenswert“, so Lehmann. Dies sei seiner Einschätzung nach eine erste, kurzfristig umsetzbare Lösung, die wenig Geld kosten würde.