von Marina Kupferschmid

Naturschutzwart und Hobby-Fotograf Gerhard Thau lädt Kinder und Jugendliche von 8 bis 14 Jahren dazu ein, das Fotografieren im Naturschutzgebiet Mindelsee kennenzulernen. Beim ersten Termin des Workshops „Wie Kinder Natur sehen“ am 25. August von 10 bis 11 Uhr geht es um die Vorbereitung auf das Fotografieren, am Freitag, 27. August, von 13 bis 18 Uhr gilt es dann, mit der Kamera das Mindelsee-Gebiet zu erkunden.

Nicht durch die Natur hetzen

„Wir wollen den Kindern zeigen, wie man in der Natur fotografiert. Auch, dass es sich lohnt, nicht durch die Natur zu hetzen, sondern sich Zeit zu nehmen, ein Tier oder eine Pflanze näher zu betrachten und als schönes Motiv auszuwählen“, so Verena Medinger vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).

In diesem Zuge wolle man den Teilnehmern auch die Regeln im Naturschutzgebiet näherbringen und sie für die einzigartige Naturlandschaft begeistern. Denn nur was man schätze, das schütze man auch, so die Erfahrung. Die zwei besten Bilder jedes Teilnehmers werden in den BUND-Ausstellungsräumen ausgestellt. Eine Anmeldung unter Telefon (0 77 32) 15 07-0 ist erwünscht, aber auch eine spontane Teilnahme ist möglich.

Waldführung und Fledermäuse

Eine Waldführung mit Förster Michael Flöß durch den südlichen Waldteil des Schutzgebiets steht am Mittwoch, 15. September, auf dem Programm. Hier gibt es Wissenswertes, über Wälder, Bäume und Forstwirtschaft zu erfahren. Treffpunkt ist um 16 Uhr auf dem Parkplatz beim Wild- und Freizeitpark Allensbach.

Am Freitag, 17. September, lockt „Die Nacht der Fledermäuse“. Wer sich für die Flugakrobaten interessiert, darf sich Wolfgang Fiedler anschließen, der mit Bat-Detektoren versuchen wird, jagenden Fledermäusen auf die Spur zu kommen. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Naturschutzzentrum.

Um „Unterschätzte Facetten des Klimawandels“ geht es am Samstag, 18. September, 19 Uhr, im Familien-Vortrag von Elena Weinert, deren Masterarbeit im Juni mit dem BUND-Forschungspreis für Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurde.