Als zwei von wenigen Konzertveranstalter haben Wolfgang Frey und sein Partner Markus Dufner das Milchwerk Musik Festival Anfang September in Radolfzell durchgeführt. Konzerte in geschlossenen Räumen sind bis heute eher eine Seltenheit. Sie haben es mit einem strengen Hygiene-Konzept dennoch gewagt und bereuen ihre Entscheidung auch nicht.

Auslastung bisher nur bei 50 Prozent

Auch wenn die Besucherzahlen nicht an die Erfolge vergangener Jahre anknüpfen konnte. „Wir hatten pro Veranstaltungstag nur 40 bis 50 Prozent der Karten verkauft. Nur Matthias Reim war ausverkauft“, sagt Wolfgang Frey. Doch dieses Konzert des Schlager-Stars habe ihm Mut gemacht. „Ich bin durch die Menge gelaufen und hatte wirklich das Gefühl, dass es jetzt endlich wieder weiter geht“, so Frey,

Mirja Regensburg kommt ins Milchwerk. | Bild: Florian Clyde

Mit Maskenpflicht, 3-G und Kontaktnachverfolgung hätten mehr als 1000 Menschen im Milchwerk zusammen gefeiert. Vor allem die Maskenpflicht sei vorbildlich eingehalten worden, lobt Frey. Corona-Infektionen, die im Zusammenhang mit dem Konzert standen, sei es nicht gekommen. Der Konzertveranstalter möchte nach diesen Erfahrungen den Radolfzellern Mut machen, sich wieder mehr ins kulturelle Leben zu trauen und Veranstaltungen zu besuchen. Gelegenheit dazu haben sie zum Beispiel beim Kabarett-Winter, der demnächst im Milchwerk beginnt.

Den Anfang macht am Montag, 11. Oktober, Simone Solga mit ihrem neuen Programm „Ihr mich auch“. Hierbei geht es um ihre eigene Revolution: gegen das Land, welches verrückt geworden ist. Weiter geht es am 13. Oktober mit Frederic Hormuth, dem „Buzzer“. Mit seinem roten Notaus-Schalter stoppt er den bekloppten Alltag. Am 25. Oktober ist Mirja Regensburg zu Gast. In ihrem neuen Programm „Im nächsten Leben werd ich Mann!“ spricht das „Multifunktionswerkzeug unter den weiblichen Comedians“ über das vermeintlich starke Geschlecht.

Simone Solga kommt ins Milchwerk. | Bild: Kurt Peter

Am 24. November macht die erfolgreichste Magic Ensemble Show Deutschlands Halt in Radolfzell. Die drei Magier binden das Publikum aktiv in die Show mit ein. Damit sind atemberaubende Momente garantiert. Hier treffen Zauberkunst, Comedy und Improvisation aufeinander. Im kommenden Jahr, am 26. März, entzündet Bruno Jonas mit seinem neuen Solo-Programm „Meine Rede“ ein Feuerwerk der Sprache. Jonas wählt in seinem neuen Programm die Form der Rede. Ein herrschaftsfreier Monolog für Fleischesser und Dieselfahrer – Vegetarier und Fußgänger willkommen.

Die bisher gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Karten im Vorverkauf sind erhältlich über die Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH, Telefon (0 77 32) 8 15 00, sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und unter www.mcd-ticketshop.reservix.de, Tickethotline: (01 80) 6 70 07 33.