JGR Radolfzell

Der Jugendgemeinderat wirkt in der Gemeinde in Radolfzell bei Entscheidungen mit. Das Gremium wird alle zwei Jahre gewählt. In diesem Jahr sollen im Juni erstmals Online-Wahlen stattfinden. Der JGR wählt seinen Vorsitzenden selbst und tagt in der Regel einmal monatlich in öffentlichen Sitzungen. Wegen Corona finden diese momentan ebenfalls online als Videokonferenz statt. Die Nächste findet am Dienstag, 9. März, um 17 Uhr statt.Die Jugendlichen kooperieren mit der Offenen und Mobilen Jugendarbeit in Radolfzell und nehmen sich aktuellen Jugendprojekten an. In der Stadtverwaltung Radolfzell ist die Abteilung Kinder und Jugend als Geschäftsstelle eingerichtet, die dem Jugendgemeinderat bei Fragen zur Verfügung steht.