von Gerald Jarausch

Radolfzell ist bunt. Nach diesem Motto wird auch der Jahreskalender der Stadt mit einem Internationalen Tag bereichert. Der bereits 26. Internationale Tag findet am Samstag, 25. Juni, am Konzertsegel in Radolfzell statt. Seit 1994 gehört die Veranstaltung zum festen Bestandteil des kulturellen Lebens. Wie gewohnt werden sich an diesem Tag in Radolfzell lebende Vertreter verschiedener Kulturen und Glaubensrichtungen am Konzertsegel präsentieren. „Radolfzell ist schon lange international. Die Veranstaltung zeigt, wie die Teilhabe und Integration in Radolfzell gelungen ist“, sagt Bürgermeisterin Monika Laule überzeugt. Die Verantwortung für die Veranstaltung lag bisher in ihrem Dezernat II. Die Abteilung „Partizipation und Integration“ ist jedoch nach der Oberbürgermeisterwahl in dessen Zuständigkeitsbereich gewechselt.

Neben kulturellen Darbietungen mit Musik und Tanz gibt es beim Internationalen Tag landestypische Speisen aus Indien, Italien, Kamerun, Sri Lanka, Syrien, Türkei, Ukraine und Ungarn. Generell haben sich trotz aller Unwägbarkeiten viele Vereine bereit erklärt, wieder bei dem Fest mitzuwirken. Neu ist in diesem Jahr die Beteiligung der Ukraine-Hilfe, die der Veranstaltung noch einmal einen ganz aktuellen Aspekt der Internationalität hinzufügt. Aus diesem Kulturkreis wird es gleich mehrere Darbietungen geben.

Radolfzell ist so bunt, wie das Programm

Das Programm reicht von 12 bis 22 Uhr. Den Auftakt machen die heimische Narrenmusik und die Trachtengruppe Alt-Radolfzell. Im Anschluss zeigen die Künstler und Akteure aus anderen Ländern traditionelle Tänze und Musik. Um 14 Uhr wird OB Simon Gröger die Veranstaltung offiziell eröffnen. Um 20 Uhr spielt die Band „Son Pa Ti“.

Der Internationale Tag wird nur bei trockenem Wetter stattfinden. Als Ausweichtag steht noch der Sonntag, 26. Juni, zur Verfügung. Die Entscheidung darüber wird am Freitag-Nachmittag gefällt. Das Ergebnis ist auf der Homepage der Stadt dann abrufbar. Bisher musste der Tag nur zwei Mal wegen Regens abgesagt werden.